Congo-Kinshasa: Le retrait des rebelles d'Uvira masque leur redéploiement vers les Hauts Plateaux, selon les FARDC

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont indiqué, samedi 20 décembre, que le prétendu retrait de l'AFC/M23 d'Uvira (Sud-Kivu), masque en réalité un redéploiement tactique vers les Hauts Plateaux environnants.

Selon un communiqué de l'armée parvenu ce dimanche 21 décembre aux médias, « la petite troupe qui s'est fait filmer a quitté la ville (NDLR : Uvira) pour se dissimuler dans les collines des Moyens et Hauts Plateaux d'Uvira », tandis que d'autres éléments « se sont dirigés vers les Hauts Plateaux de Fizi pour tenter de faire jonction avec les groupes Twirhaneho et Red Tabara ».

Les FARDC évoquent également des tentatives de contournement de leurs positions par les collines menant vers Fizi, soulignant que ces mouvements confirment l'absence de tout désengagement réel. « L'effet d'annonce fait partie des modes opératoires habituels du Rwanda, faits de subterfuges et de manoeuvres dilatoires », ont déploré les FARDC dans le même document.

Procès des militaires et policiers ayant fui Uvira

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Entre-temps, plus de 120 militaires et policiers ayant abandonné leurs postes lors de la prise d'Uvira par les forces rebelles de l'AFC/M23 sont jugés depuis vendredi 19 décembre devant le tribunal militaire de garnison de Kalemie.

Les prévenus sont poursuivis pour abandon de poste après la chute de la ville. L'audience de vendredi a été consacrée à l'identification des prévenus.

Sur les 124 inculpés (68 militaires et 56 policiers), 66 ont déjà été identifiés. La procédure se poursuit à l'audience de ce samedi, a précisé le président du tribunal militaire de garnison de Kalemie, le lieutenant-colonel Désiré Dionda Mukole.

Celui-ci a indiqué que ce procès vise à sanctionner les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont failli à leurs devoirs et violé les consignes en fuyant devant les forces rebelles.