Ile Maurice: Un premier accident enregistré sur la nouvelle Flic-en-Flac-La Vigie Link Road

À peine deux jours après son inauguration officielle, la nouvelle Flic-en-Flac-La Vigie Link Road a été le théâtre de son premier accident de la route, samedi après-midi. L'incident s'est produit dans la région de Cascavelle.

Selon les informations recueillies et des images obtenues en exclusivité, un véhicule de type seven-seater aurait tenté de dépasser une autre voiture en empruntant la voie de gauche. Afin d'éviter de frôler les glissières de sécurité (guardrails), le conducteur se serait rabattu sur la voie de droite. Le conducteur a alors perdu le contrôle de son véhicule. Le seven-seater a d'abord frôlé une voiture avant d'en percuter une autre, puis s'est renversé sur la chaussée. Les véhicules impliqués ont été endommagés. La police, dépêchée sur les lieux, a procédé aux tests d'usage. L'un des chauffeurs impliqués a été testé positif à l'alcool, avec un taux de 70 microgrammes.

Malgré la gravité de l'accident, aucun blessé n'est à déplorer. «Pas de blessé à déplorer, c'était plutôt un accident spectaculaire», a déclaré un inspecteur de police de l'Ouest. Une enquête policière est en cours afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.