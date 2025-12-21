Ile Maurice: La revalorisation salariale - Une carotte contre des performances

La publication du rapport salarial 2026 du Pay Research Bureau (PRB) s'inscrit dans un contexte économique et politique particulièrement contraint pour Maurice. Loin de se limiter à une simple mise à jour des grilles salariales de la fonction publique, cet exercice quinquennal soulève des enjeux fondamentaux de soutenabilité budgétaire, d'équité salariale et de performance de l'État.

Son application, estimée à un coût global de Rs 10,9 milliards et étalée en deux phases à partir de janvier 2026 et durant l'année 2027, sans toutefois aucune indication claire sur son financement, constitue l'un des premiers tests majeurs du nouveau gouvernement, tenu par ses engagements électoraux dans un environnement économique peu favorable. Alors même que la gestion économique est scrutée par les institutions financières internationales, dont l'agence de notation Moody's qui surveille l'assainissement des finances publiques du pays comme le lait sur le feu.

Le contexte international demeure en effet marqué par une succession de chocs qui ont profondément modifié les perspectives de croissance. Le ralentissement de l'économie mondiale, alimenté par la montée des tensions géopolitiques, le durcissement des politiques commerciales, la fragmentation des chaînes de valeur et la multiplication des chocs climatiques, pèse lourdement sur les économies ouvertes.

Selon les projections des institutions internationales, la croissance mondiale devrait rester modérée en 2025, tandis que l'inflation, bien qu'en repli, continue d'éroder le pouvoir d'achat des ménages. Cette configuration globale limite les marges de manoeuvre budgétaires des États et rend tout ajustement salarial d'ampleur particulièrement délicat.

Maurice, en tant que petite économie ouverte et fortement dépendante des échanges extérieurs, n'échappe pas à ces contraintes. Après une croissance de 4,9% en 2024, inférieure aux prévisions initiales, l'économie devrait ralentir davantage en 2025, avec une progression du PIB estimée à environ 3,2 %.

Ce fléchissement s'explique notamment par une expansion plus modérée de secteurs clés tels que le tourisme, la construction et la manufacture. Dans le même temps, le déficit commercial demeure élevé et l'inflation, bien que contenue, continue d'exercer une pression significative sur les ménages, en particulier à travers la hausse des prix des produits alimentaires.

Coûte que coûte

Sur le plan des finances publiques, la situation est encore plus préoccupante. Le déficit budgétaire s'est fortement creusé au cours des deux derniers exercices financiers, tandis que la dette publique brute avoisine frôle les 90 % du PIB. La Banque de Maurice a, de son côté, resserré sa politique monétaire en relevant le taux directeur afin de contenir les pressions inflationnistes et les tensions sur le taux de change.

C'est dans ce cadre de déséquilibres macroéconomiques persistants que le gouvernement a dû entériner l'application du rapport PRB 2026, conscient que tout report aurait été politiquement coûteux et socialement explosif.

L'engagement pris lors de la dernière campagne électorale de respecter le calendrier de révision salariale de la fonction publique ne laissait guère de marge de recul. Après les retards observés lors du précédent exercice, en raison de la pandémie et de ses répercussions économiques, le respect de cette promesse est apparu comme un impératif de crédibilité. Le gouvernement se trouvait ainsi face à un choix contraint : appliquer le rapport, au risque d'alourdir les finances publiques, ou le différer, au risque d'alimenter un profond malaise social dans un secteur public qui demeure un pilier central de la stabilité économique et institutionnelle du pays.

Revalorisation plutôt que des allocations

Le PRB 2026 propose une nouvelle structure salariale fondée sur une Master Salary Scale dont le point d'entrée est à Rs 17 975 et s'étend jusqu'à Rs 134 000 pour les grades les plus élevés. Concrètement, c'est une augmentation salariale moyenne de 15,3 % sur le salaire brut de décembre 2025 contre 7,9 % en 2021. Cette grille sert de socle à l'ensemble des barèmes applicables à la fonction publique, aux organismes paraétatiques, aux collectivités locales et à l'Assemblée régionale de Rodrigues. Le PRB a clairement privilégié la revalorisation du salaire de base plutôt que la multiplication des allocations, considérant que cette approche offre une meilleure lisibilité du système de rémunération et un impact plus durable sur les droits à pension.

Cependant, le rapport reconnaît que la structure salariale a subi une compression significative au cours des dernières années. L'augmentation substantielle du salaire minimum national à Rs 16 500 depuis janvier 2024, combinée aux compensations successives du coût de la vie et à l'allocation transitoire de 5 % accordée en juillet 2024, a profondément modifié les équilibres internes. Cette dynamique a conduit à une réduction notable des écarts salariaux entre les différents grades de la fonction publique.

Le ratio salarial entre un General Worker et un cadre supérieur, tel qu'un Senior Executive Officer ou un Permanent Secretary, qui s'établissait à 1 pour 6,2 dans le rapport précédent, est désormais proche de 1 pour 5,2. Cette évolution alimente un débat récurrent sur la justice salariale et l'attractivité de la fonction publique. D'un côté, la réduction des écarts est perçue comme un pas vers une plus grande équité et une meilleure reconnaissance des travailleurs à bas revenus, fortement touchés par la hausse du coût de la vie. De l'autre, certains estiment que cette compression risque d'affaiblir les incitations à la performance, de démotiver les cadres intermédiaires et supérieurs, et de compliquer la rétention des compétences dans des fonctions stratégiques.

Le PRB nuance toutefois cette lecture en soulignant que les difficultés de recrutement et de rétention observées dans certains segments de la fonction publique ne sont pas systématiquement liées au niveau de rémunération. Les données disponibles montrent que, pour la majorité des postes, le secteur public continue d'attirer un nombre important de candidatures, ce qui suggère que d'autres facteurs, tels que les perspectives de carrière, les conditions de travail ou la reconnaissance professionnelle, jouent un rôle tout aussi déterminant.

Culture des résultats

Pour le gouvernement, l'application du PRB2026 ne peut toutefois pas se concevoir comme un simple ajustement salarial. Elle s'accompagne d'attentes explicites en matière de productivité, d'efficience et de qualité des services publics. Le rapport insiste ainsi sur la nécessité de réformer en profondeur la gestion de la performance dans la fonction publique, en mettant l'accent sur une culture des résultats plutôt que sur une logique purement administrative.

À cet effet, le PRB préconise la mise en place d'un Results-Oriented Performance Management System, reposant sur un Integrated Performance Management Framework qui vise à articuler plus étroitement la gestion des ressources humaines avec le Performance-Based Budgeting récemment réintroduit. L'objectif est de créer un lien clair entre les ressources allouées, les résultats attendus et la performance individuelle et collective des agents publics. À terme, cette architecture devrait permettre l'introduction d'un système d'incitations liées à la performance, longtemps évoqué mais jamais véritablement mis en place.

Le message est clair : l'effort financier consenti par l'État à travers lePRB2026 doit se traduire par une amélioration tangible de l'efficience de l'administration, de la qualité des prestations offertes aux citoyens et de la capacité de l'État à répondre aux défis économiques et sociaux. Dans un contexte de ressources rares, la revalorisation salariale est implicitement présentée comme un investissement qui doit générer un rendement en termes de performance publique.

En définitive, le rapport salarial du PRB 2026 illustre les arbitrages complexes auxquels est confronté le nouveau gouvernement. Entre la nécessité de soulager le pouvoir d'achat des fonctionnaires, le respect des engagements électoraux, la contrainte de soutenabilité budgétaire et l'exigence de réforme de l'État, la marge de manoeuvre était étroite. Le succès de cet exercice dépendra moins de la générosité des grilles salariales que de la capacité de l'administration à traduire cette revalorisation en gains réels de productivité et de crédibilité institutionnelle. À défaut, le risque demeure que le PRB2026 soit perçu non comme un levier de modernisation, mais comme une charge supplémentaire dans un contexte économique déjà fragilisé.