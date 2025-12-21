Ile Maurice: Bugalugs - Une victoire attendue

21 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Jenna Moutou

La 15e journée avait pour épreuve principale un benchmark 61, disputée sur 1600m et réunissant quatre coursiers. Bugalugs, de l'écurie Preetam Daby, s'est rapidement placé en 2e position dans le sillage de Secret Oasis. À environ 600m de l'arrivée, il s'est rapproché avant d'engager une vive lutte dans la ligne droite finale. Au terme d'un duel serré, Bugalugs a finalement pris le dessus sur Secret Oasis et s'est imposé par 0.4L, réalisant sa 3e victoire consécutive.

Un joli triplé pour l'écurie Vicky Ruhee et le jockey Ivaldo Santana à commencer par Royal Port Louis dans la première épreuve. Illicit Kiss a remporté la 5e course de bout en bout et Warhead a facilement dominé ses adversaires dans la 6e course.

Unsung Hero, de l'écurie Paul Foo Kune, a remporté la 2e course de bout en bout sous la selle de Kersley Ramsamy.

La jeune écurie Arveen Nagadoo a brillé lors de cette journée avec la victoire de Zacatoo dans la 3e course et Catcha Dragon dans l'épreuve de clôture.

L'écurie Gujadhur s'est imposée dans la 4e épreuve avec Crescent, qui a réalisé la passe de cinq.

L'écurie Samraj Mahadia a été au rendez-vous avec Good Living qui a signé sa première victoire sur notre turf dans la 8e course notamment pour le compte de Vishal Nowbuth, qui sponsorise le weekend de courses.

