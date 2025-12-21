Sénégal: Responsabilité générationnelle - La jeunesse sénégalaise s'identifie partiellement à la pensée de Frantz Fanon, selon un universitaire

Dakar — L'enseignant-chercheur à la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation à l'université Cheikh Anta Diop (FASTEF-UCAD), El Hadj Amadou Bâ Ndiaye, a souligné que le côté militantisme, contestataire et révolutionnaire de la jeunesse sénégalaise, s'identifie partiellement à la pensée de Frantz Fanon (1925-1961) sur la responsabilité générationnelle.

"On peut dire que la jeunesse sénégalaise s'aligne partiellement à la pensée de Frantz Fanon, parce que cette jeunesse-là, est militante, contestataire et révoltée. Elle s'identifie partiellement à la célèbre maxime de Frantz Fanon, chaque génération doit découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir", a-t-il dit.

Le Professeur Ndiaye, également historien, intervenait, vendredi, lors d'un panel sur "Frantz Fanon et les jeunes générations", organisé dans le cadre du colloque international sur le centenaire de la naissance (1925-2025) de l'auteur Martiniquais.

Lancé officiellement mercredi, le thème de ce colloque international qui prend fin, ce samedi, au Musée des Civilisations noires, est "L'espérance africaine" de Fanon.

Plus de 23 pays d'Afrique et du monde et 120 délégations, participent à Dakar, à ce colloque international, disent les organisateurs.

Selon El Hadj Amadou Bâ Ndiaye, la jeunesse sénégalaise s'identifie à la pensée de Frantz Fanon, quand bien même qu' "elle ne le connait pas et ne s'inspire pas de lui". "La réponse de la jeunesse à cette pensée, se manifeste notamment par leur activisme dont les idéaux épousent l'esprit de Fanon", a-t-il encore dit.

Pr Ndiaye a souligné que l'administration coloniale et postcoloniale, "a cherché pendant longtemps à domestiquer, cette jeunesse, à travers des programmes, des structures, et des mouvements, mais sans y parvenir, à cause de leur attitude anticonformiste et rebelle, cadrant, avec la pensée de Frantz Fanon".