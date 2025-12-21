Afrique: CAN Maroc 2025 - Le Sénégalais Issa Sy va arbitrer la rencontre Égypte-Zimbabwe

Dakar — L'arbitre international sénégalais Issa Sy é été désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour diriger le match Égypte-Zimbabwe comptant pour la première journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des nations(CAN) 2025, lundi au grand stade Adrar d'Agadir,

Figure incontournable de l'arbitrage sénégalais et international, Issa Sy, s'est illustré au fil des années sur les plus grandes pelouses au monde notamment en Coupe d'Afrique des nations, en Coupe du monde U20 et en compétitions interclubs telles que la Ligue des champions CAF ou encore la Coupe de la Confédération.

Il avait officié durant la Coupe du monde des clubs, qui a eu lieu du 14 juin au 13 juillet dernier aux États-Unis. Son compatriote, Nouha Bangoura, ayant été arbitre assistant durant cette même compétition.

Âgé de 41 ans, Issa Sy, est à sa quatrième CAN (2019,2022,2023).

La CAN 2025 s'ouvre dimanche avec la rencontre entre le Maroc et les Comores au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.