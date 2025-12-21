Sénégal: Réparations de l'esclavage et de la colonisation - Un groupe d'experts reçu par le Président John Dramani Mahama

Dakar — Le président ghanéen, John Dramani Mahama, a reçu un groupe international d'experts réclamant des réparations pour l'esclavage transatlantique et le colonialisme, a-t-on appris samedi.

Selon un communiqué dont l'APS a eu connaissance, le président Mahama a accueilli la délégation composée de défenseurs et d'experts de la diaspora africaine, dont l'objectif est de "définir un programme de réparations unifié et intercontinental".

La rencontre avec le président de la République du Ghana a été facilitée par l'Union africaine-ECOSOCC, Trust Africa et Reform Initiatives.

Selon la même source, les experts ont remercié le chef de l'Etat ghanéen pour "son leadership politique dans la promotion de la cause des réparations sur le continent africain".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ils ont également exhorté le chef de l'Etat à "encourager les autres dirigeants africains à privilégier le courage (...) en s'alliant à la société civile et aux communautés affectées à travers l'Afrique, pour exiger une justice réparatrice".

A Accra, ces experts ont présenté au président Mahama, les priorités à entreprendre dans le cadre de la prochaine décennie des réparations de l'Union africaine (UA), dont le renforcement de la collaboration et de la coordination transcontinentale entre les acteurs étatiques et non étatiques.

Ils ont également invité le président du Ghana à jouer un rôle de facilitateur dans le cadre du plaidoyer pour les réparations.

Le communiqué rapporte qu'en réponse, John Dramani Mahama, a exprimé son engagement pour une justice réparatrice et le leadership continental.

Le groupe a aussi rencontré le ministre des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, ainsi que l'envoyé présidentiel pour les réparations, Ekwow Spio-Garbrah.

Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le gouvernement et les organisations de la société civile oeuvrant pour la justice réparatrice, tant sur le continent africain qu'à l'étranger.

Le Groupe mondial d'experts sur les réparations est composé de praticiens, de responsables politiques, d'universitaires, de militants et de philanthropes oeuvrant à faire progresser la justice réparatrice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine.

Ses membres proviennent de pays et de régions d'Afrique, des Caraïbes, d'Europe, d'Amérique latine et des Etats-Unis.