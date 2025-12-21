Sénégal: CAN - Mamadou Sarr rejoint la sélection nationale à Tanger

20 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Tanger (Maroc) — L'international sénégalais Mamadou Sarr a rejoint le reste de l'équipe nationale à Tanger, a-t-on appris de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué rendu public, samedi.

Le défenseur de 20 ans s'était blessé à la cheville il y a quelques jours avec son club de Strasbourg, ce qui l'avait empêché de voyager avec le groupe arrivé vendredi nuit à Tanger.

Convoqué pour la première fois en sélection nationale le 15 novembre dernier, Mamadou Sarr, va ainsi participer à sa première Coupe d'Afrique des nations.

La CAN 2025 débute ce dimanche avec le match devant opposer le Maroc aux Comores, à 20h GMT, à Rabat.

