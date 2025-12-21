Sénégal: Thiès - Un responsable souligne l'importance de la sensibilisation des jeunes aux périls de la migration

Thiès — Le chargé de projets à l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Yaya Diallo, a insisté, vendredi à Thiès, sur l'importance cruciale de la sensibilisation des jeunes aux périls de la migration et à la mise en place d'opportunités pour lutter contre ce phénomène.

"La migration irrégulière fait des ravages, il faut se lever pour sensibiliser davantage les jeunes sur ses dangers mais aussi mettre en place des opportunités pour lutter contre ce phénomène", a dit M. Diallo au terme d'une séance de projection d'un film documentaire sur le phénomène, dans le cadre de la commémoration de l'édition 2025 de la journée internationale des migrants.

"Les jeunes, a-t-il souligné, manquent d'informations sur les opportunités d'emploi, de formation et d'entreprenariat et n'atteignent pas parfois les structures spécialisées".

Pour remédier à cette situation, a-t-il dit, "l'OIM, implique, toutes les populations locales et les communautés, dans ses initiatives de sensibilisation sur la lutte contre ce phénomène".

Le chargé de projets à l'OIM, a salué, la présence des représentants de service technique de l'Etat à la séance de projection de ce film traitant également des alternatives de formation, d'emploi, et d'entrepreneuriat pour les jeunes.

Selon lui, la projection du film "Guedj amoul banxace" (la mer n'a pas de branche-en Wolof), vise à sensibiliser et à montrer aux plus jeunes, les dangers de la migration, mais aussi les opportunités de formation et d'emploi.