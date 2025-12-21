Sénégal: Kaolack - Cinq individus interpellés pour des infractions à la réglementation du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie

Kaolack — Des agents du Commissariat central de Kaolack ont interpellé cinq individus dans les quartiers de Thiofack et Bongré pour des infractions à la réglementation du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie, a-t-on appris samedi.

Leur interpellation fait suite à une opération de contrôle d'envergure menée dans les quartiers de Thiofack et Bongré visant à sanctionner plusieurs manquements graves à la réglementation en vigueur.

Il est reproché aux mis en cause la violation des règles de production et de distribution des denrées alimentaires, le défaut d'agrément technique et l'absence d'autorisation administrative d'ouverture.

Ils doivent également répondre des délits de mise en danger de la vie d'autrui par la vente de "produits potentiellement corrompus ou toxiques" et non-respect des normes de salubrité des locaux de préparation.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon la Police, les investigations menées sur les sites de production ont révélé des conditions de travail critiques avec l'absence totale de cadre légal, puisque les unités de production fonctionnaient sans agrément technique, ni inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).

Il a été constaté aussi une insalubrité notoire avec des locaux qui ne répondaient à aucune norme d'hygiène alimentaire, avec des risques sécuritaires et environnementaux ainsi que l'utilisation de charbon de bois comme combustible principal, en violation flagrante des normes de sécurité incendie et de protection de l'environnement.

Craignant un risque pour la santé publique, les autorités compétentes ont demandé l'arrêt immédiat de toute activité de production. Les sites clandestins de production ont été mis sous scellé et les cinq personnes placées en garde à vue.

L'enquête se poursuit en collaboration avec les services régionaux du Commerce et de l'Hygiène, a indiqué la Police nationale dans un communiqué parvenu à l'APS.