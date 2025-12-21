Ile Maurice: Une vidéo suscite l'indignation

20 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

Une vidéo largement relayée sur les réseaux sociaux a provoqué une vive indignation ces derniers jours. On y voit un homme frapper violemment un chien, une scène qui a profondément choqué les internautes. Alertée, la Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) est intervenue le jeudi 18 décembre 2025, avec l'appui des policiers de Flacq.

Selon la MSAW, l'individu impliqué est un dresseur de chiens. Lors d'une séance d'entraînement, il aurait fait preuve d'une violence excessive envers l'animal, dépassant largement les limites d'un dressage acceptable. Ces actes constitueraient une violation de l'Animal Welfare Act et auraient mis la vie du chien en danger, lui causant un traumatisme. D'après certaines sources, ce ne serait pas la première fois qu'un tel comportement est signalé.

Dans les commentaires accompagnant la vidéo, de nombreux internautes expriment leur révolte et leur colère face aux images. Si cette indignation témoigne d'une sensibilité croissante à la cause animale, la MSAW condamne fermement les jurons, propos haineux et menaces proférés à l'encontre de l'individu. Elle rappelle que la justice ne se rend ni sur les réseaux sociaux, ni par la violence. Elle souligne que l'Animal Welfare Act de 2013 est explicite : toute personne infligeant une souffrance, une douleur ou une détresse inutile à un animal s'expose à de lourdes sanctions, incluant des amendes et des peines d'emprisonnement. L'affaire fait l'objet d'une enquête policière.

