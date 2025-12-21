Ile Maurice: La Croatie renforce sa présence consulaire

La cérémonie officielle de lancement du consulat de la République de Croatie à Maurice s'est tenue, le mercredi 10 décembre, dans ses nouveaux locaux situés à Bon Air Road, Moka.

À cette occasion, le Dr Suketu Naik, consul honoraire de la République de Croatie à Maurice a souligné : «Alors que nous entamons ce nouveau chapitre, mon engagement est simple : veiller à ce que ce consulat devienne une véritable force de connexion et de collaboration, et une opportunité entre nos deux grandes nations. Ce soir nous rappelle que l'histoire ne s'écrit pas toujours à travers de grands gestes, mais souvent dans des moments comme celui-ci, discrets, constants et pleins de promesses.»

Le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, a rappelé que cet événement marque une étape importante dans le développement de la relation entre les deux pays: «L'établissement de ce consulat constitue un résultat concret de la volonté de promouvoir davantage des liens plus étroits entre nos peuples.» Concernant les relations bilatérales, le ministre a rappelé que Maurice et la Croatie entretiennent des relations diplomatiques depuis septembre 1997. «Les relations entre nos deux pays sont cordiales et amicales, fondées sur la coexistence pacifique, et des valeurs communes telles que la démocratie, l'État de droit, le respect des droits de l'homme et le multilatéralisme.

Je suis convaincu que l'ouverture du consulat honoraire à Maurice contribuera à accroître la visibilité de la Croatie à Maurice, et à renforcer la coopération économique et commerciale entre nos deux pays.» Évoquant les perspectives de coopération, le ministre a déclaré que l'avancement de ces négociations ouvrira de nouvelles voies pour dynamiser les échanges, notamment dans l'agriculture, le textile, les dispositifs médicaux et les technologies numériques, le tourisme constituant également un domaine prometteur de collaboration.

Ante Cicvaric, ambassadeur de la République de Croatie,a déclaré : «Bien que géographiquement éloignées, la Croatie et Maurice partagent beaucoup en termes d'esprit et d'expérience. Maurice, reconnue pour sa diversité, sa stabilité et sa prospérité, se présente comme un modèle de coexistence et de développement durable dans la région de l'océan Indien. Nos deux nations ont traversé l'histoire avec résilience, créativité et un engagement envers l'ouverture.

Nous savons ce que signifie bâtir des ponts, accueillir les autres, et regarder vers le monde avec curiosité et coopération.» Il a également précisé que le consulat jouera un rôle clé en tant que point central pour la coopération économique, culturelle et scientifique : «Nous considérons Maurice comme un partenaire naturel de la Croatie: une économie dynamique, un hub pour le commerce et l'investissement, ainsi qu'une passerelle entre l'Asie et l'Afrique.

Le consulat servira de pont entre les peuples, facilitant les échanges académiques, la promotion touristique et les initiatives culturelles permettant à nos deux sociétés de mieux se connaître.» L'ambassadeur a conclu en mettant en avant le potentiel de Maurice, son économie solide et les nombreuses opportunités de coopération qu'elle offre, notamment dans les énergies renouvelables, les technologies de l'information, l'éducation, les services maritimes et le tourisme.