Ile Maurice: À Rose-Hill, place aux jouets connectés et interactifs

À l'approche des fêtes de fin d'année, les arcades de Rose-Hill ne désemplissent pas. En cette période de shopping de Noël et de préparation pour la nouvelle année, petits et grands s'y rendent pour acheter des jouets et des décorations, et se plonger dans une ambiance festive animée. Cette année, les tendances des jouets sont clairement marquées par la technologie, l'interactivité et les personnages préférés des enfants.

Selon Imtiaz Aubeeluck, d'IM Mobile, les jouets télécommandés nouvelle génération connaissent un grand succès. «Ici, les tendances, ce sont les modèles 4x4 qui dégagent de la fumée. Ce sont des modèles de 2026 et certains sont même équipés de caméras», détaille-t-il. Les rayons regorgent également de robots fumigènes, de voitures, de tracteurs et de trottinettes modernes. Ces dernières, dotées de la technologie bluetooth et d'effets de fumée, figurent parmi les produits les plus vendus cette année. Les jeux de construction, comme les Lego, attirent aussi bien les enfants que les adolescents. D'ailleurs, l'offre de jouets est aujourd'hui beaucoup plus vaste et variée qu'autrefois, avec des modèles innovants et interactifs.

Les jouets classiques restent néanmoins très demandés. Les poupées interactives continuent de séduire les enfants. Les jeux de cuisine, très appréciés des petites filles, figurent aussi parmi les incontournables. Du côté des personnages célèbres, Cocomelon, Barbie et Stitch cartonnent. Certains jouets vont encore plus loin en imitant la réalité, comme ceux permettant de faire du popcorn, rendant l'expérience de jeu encore plus immersive.

Tablettes, consoles et enceintes

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Oowaise Mollabux, de Crystal Fluid Ltd, confirme que les produits électroniques dominent les ventes cette année. «Les produits tendances qui se vendent le plus, ce sont les tablettes pour enfants, mais aussi la PlayStation 5, autant pour les jeunes que pour les adultes», souligne-t-il. Les enceintes bluetooth rencontrent également un franc succès, surtout en cette période festive où la musique est au coeur des célébrations. Toutefois, le commerçant note une légère baisse des ventes par rapport à l'année précédente, malgré la diversité de produits proposés dans sa boutique spécialisée en électronique, téléphonie mobile et tablettes.

Entre jouets intelligents, gadgets électroniques et personnages adorés des enfants, les tendances de cette année reflètent une évolution vers des produits toujours plus connectés et interactifs. Aux arcades de Rose-Hill, l'esprit des fêtes est bien présent, et chacun peut y trouver de quoi faire et se faire plaisir à Noël et au Nouvel an.