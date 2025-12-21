Ile Maurice: «Je m'en vais heureux, avec le sentiment du devoir accompli»

L'université de Maurice (UoM) a fait son entrée dans le classement mondial du Times Higher Education en 2023, avec une amélioration de son positionnement en 2025. C'est avec cette fierté que Jean-Claude Autrey quitte le fauteuil de chancelier de l'UoM. En soulignant que Réduit «demeure à ce jour la seule institution du pays et l'une des rares en Afrique à figurer dans ce classement»*.

Jean-Claude Autrey était en poste depuis février 2015. Il était le quatrième chancelier de l'UoM après la princesse Alexandra de Kent (1974-1983), sir Maurice Rault (1985- 1994) et sir Ramesh Jeewoolall (2006-2014). Interrogé sur la fin de son mandat, il a indiqué qu'il s'y attendait. Il confie que dès le 20 novembre 2024, soit quelques jours après les élections générales, il avait fait part de sa disponibilité à quitter ses fonctions à un haut responsable du nouveau gouvernement. «Il m'avait alors indiqué que je n'y étais pas tenu et qu'une décision serait prise en temps et lieu. C'est désormais chose faite. Je m'en vais heureux, avec le sentiment du devoir accompli», confie-t-il. Cette fin de contrat met un terme à une collaboration de près de 50 ans avec l'UoM. Il a été maître de conférences à temps partiel à l'École d'Agriculture de 1978 à 1992, membre du Sénat de 1996 à 2000, puis membre du conseil de 2001 à 2014.

Alors que l'UoM célèbre ses 60 ans, Jean-Claude Autrey rappelle son rôle déterminant dans le développement socioéconomique du pays. En septembre 2025, «l'UoM comptait environ 77 000 diplômés, une population de 10 000 étudiants, un effectif de 1 000 employés, dont 400 universitaires, ainsi qu'un budget annuel de Rs 1,3 milliard».

L'ex-chancelier reconnaît que l'UoM a fait l'objet de critiques au fil des ans. «Bien souvent, ces critiques relevaient davantage d'un déficit de communication, sur lequel nous avons agi», a-t-il souligné. Bien que la fonction de chancelier soit honorifique, Jean-Claude Autrey affirme avoir tenu à jouer un rôle actif, sans s'immiscer dans la gestion quotidienne de l'institution et sans percevoir de rémunération. Il a notamment contribué à l'élaboration de trois plans stratégiques, dont le plus récent couvre la période 2024-2029.

Le parcours de Jean-Claude Autrey a été salué tant au niveau national qu'international. Il a reçu en 2024 la plus haute distinction de la République, le Grand Commander of the Order of the Star and Key, et a récemment été fait Chevalier de la Légion d'honneur par la République française.

Désormais, Jean-Claude Autrey continuera d'exercer ses fonctions de secrétaire général de l'International Society of Sugar Cane Technologist. Le XXXIIIe congrès de l'organisation est prévu au Guatemala en 2028. Il poursuivra également ses activités de conférencier et de consultant, parallèlement à de nouveaux projets de recherche sur la canne à sucre et ses dérivés, ainsi qu'à la publication de travaux scientifiques restés jusque-là inédits faute de temps. Il prévoit aussi de s'investir davantage dans la sauvegarde du patrimoine et dans des actions philanthropiques au sein du Rotary Club de Port-Louis.