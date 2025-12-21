Sénégal: Saint-Louis - Projet de mise en place d'un système d'alerte précoce sur la FVR

Les résultats restitués aux acteurs de la Santé et de l'Élevage, après quatre années de mise en oeuvre

Le CEA-MITIC de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a abrité hier, vendredi 19 décembre 2025, la cérémonie de clôture d'un projet visant à développer un système d'alerte précoce pour la surveillance épidémiologique de la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR).

Ce projet, mené par une équipe pluridisciplinaire composée d'universitaires et de spécialistes de la Santé et de l'Élevage, a permis de créer une application de surveillance épidémiologique qui suit la dynamique des populations de moustiques et les cas d'avortement, signes de la maladie.

Les langues locales telles que le pulaar et le wolof sont intégrées dans ladite application, permettant ainsi aux éleveurs d'utiliser des images et l'Intelligence Artificielle (IA) pour enregistrer des déclarations sans savoir lire ni écrire. Développée et conçue pour être utilisée dans les ordinateurs et les téléphones portables, cette application intègre également la surveillance environnementale et météorologique pour une approche «One Health».

«Aujourd'hui, on est là pour la clôture d'un projet qui se veut de mettre en place un système d'alerte précoce pour la surveillance épidémiologique sur la Fièvre de la Vallée du Rift. Le travail est fait par une équipe transversale pluridisciplinaire. Au cours maintenant de la dernière phase du projet, on avait eu donc l'appui de la professeure Seynoubou Lô de la Banque de sang, qui nous avait aidée à faire donc les analyses sérologiques des prélèvements qu'on a fait sur le terrain. Donc aujourd'hui, on s'est réuni pour présenter cette application de surveillance épidémiologique qu'on avait réalisé durant ces quatre dernières année», a dit le Docteur Dame Diongue, enseignant-chercheur en informatique à l'Institut Polytechnique de Saint-Louis basé à l'Université Gaston Berger.

En effet, l'application permet de faire la surveillance de la dynamique du vectoriel pour permettre aux acteurs de savoir maintenant quelles sont les populations de moustiques et quelle est leur localisation. Après quatre années de mise en oeuvre de ce projet, il dresse un bilan positif, au vu des résultats obtenus. Il a rappelé que les langues locales comme le pulaar et le wolof sont intégrées dans l'application. Ce qui permettra aux éleveurs d'utiliser des images et l'Intelligence Artificielle pour enregistrer des déclarations, sans savoir lire ni écrire.

L'initiative est magnifiée par le Médecin-chef du District sanitaire de Saint-Louis, Docteur Ibou Guèye, qui a pris part à la cérémonie. «Cette nouvelle application est importante pour la détection précoce de la Fièvre de la Vallée du Rift. Elle utilise l'intelligence artificielle pour détecter les moustiques vecteurs, et pourrait révolutionner la surveillance épidémiologique et limiter la propagation des épidémies. Grâce à une approche pluridisciplinaire et multisectorielle, la situation à Saint-Louis est désormais maîtrisée, avec peu de nouveaux cas signalés», a-t-il fait savoir tout en recommandant une large diffusion de cette application pour améliorer la détection précoce et la surveillance à l'échelle nationale.

Cependant il préconise que l'application puisse identifier les espèces de moustiques et appelle à son adoption par les autorités de la Santé et de l'Élevage, pour renforcer davantage la lutte contre cette épidémie.