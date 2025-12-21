Sénégal: Couverture de la CAN 2025 - DAWR habille les journalistes sportifs

20 Décembre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Omar DIAW

La marque DAWR a remis des équipements haut de gamme aux Envoyés Spéciaux de Tanger, au Maroc, pour les besoins de la couverture de la Coupe d'Afrique des nations (21 décembre 2025 - 18 janvier 2026).

S'habillant habituellement en polo, les journalistes couvrant la Coupe d'Afrique des nations vont devoir s'adapter au froid de Tanger, camp de base des Lions au premier tour. Ils peuvent donc remercier DAWR, une marque 100% sénégalaise, qui a décidé d'équiper tous les reporters.

La remise symbolique du kit sportif a eu lieu hier, vendredi 19 décembre 2025 à la Maison de la presse. Le matériel étant déjà acheminé sur place.

« On avait déjà signé la convention avec DAWR. Ceci est donc une remise symbolique car le président directeur général Ousmane Kamara avait mis à la disposition de l'ANPS, le matériel qui a été acheminé à Tanger. Merci d'avoir pensé à la presse sportive. Nous sommes très fiers de nous allier avec une société 100% sénégalaise. J'espère que cela va faire tache d'huile au niveau national voire africain. On va continuer à relayer l'ensemble de vos activités », a réagi le président de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) et l'AIPS Afrique, Abdoulaye Thiam.

De son côté, Ndeye Marième Diédhiou, directrice générale de DAWR, a salué l'engagement de l'ANPS tout en espérant que l'accompagnement sera pérenne. Comme c'est le cas avec beaucoup de Fédérations et la diaspora. Prenant la balle au rebond, Nouha Badji, responsable marketing, a indiqué que DAWR est une expression sénégalaise. C'est cet état d'esprit perfectionniste qui les anime. « Bientôt nous allons collaborer avec de grandes structures de la place pour s'habiller à la sénégalaise », a-t-il soutenu.

La marque de Ousmane Kamara travaille déjà les Fédérations sénégalaises de Basket, Handball, Roller et Volleyball. En France, elle est le sponsor de Salagou (club de D2 Rugby), Sussargues (club de D2 Handball). DAWR évolue également dans le textile professionnel, notamment avec Mc Donald France, Promotrans (centre de formations de conducteurs) et le groupe Dissot (immobilier).

