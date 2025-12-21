Afrique: Campagnes des équipes du Sénégal au Maghreb de Tunisie 1965 - à Egypte 2025 - Quand les « Lions » perdent le Nord

Le Sénégal va honorer sa 18e participation à la 35e édition de la Coupe d'Afrique qui s'ouvre demain dimanche 21 décembre au Maroc.

Au royaume chérifien, les Lions seront à leur septième CAN en Afrique du Nord. De Tunis 1965 à la dernière édition organisée en Egypte en 2019, retour sur ces campagnes infructueuses et marquées singulièrement par des échecs répétitifs devant le pays hôte du tournoi ou une des sélections nord-africaines. La bande à Sadio Mané va tenter de vaincre le signe indien et aller accrocher une 2e étoile.

Les Jeux de l'Amitié de 1963 correspondent au «soleil des indépendances» du football sénégalais. C'est après le premier tournoi continental disputé à Khartoum que le Sénégal inaugure son entrée dans la compétition africaine lors de la 5e édition en Tunisie et se retrouve dans la poule A basée à Tunis avec l'Ethiopie.

La bande à Moustapha Dieng, Toumani Diallo, Matar Niang, Demba Thoye, Louis Camara atomise l'Ethiopie par 5 à 1, rétablissant la parité avec la Tunisie qui avait battu l'Ethiopie par 4 à 0. Ironie du sort, le match nul avec le pays organisateur (0-0) élimine les Lions qui ratent de peu une place en demi finale. La Tunisie sera favorisé par le règlement de l'époque qui primait la meilleure défense. Le Sénégal enchaine avec une deuxième participation à l'édition d'Asmara en Erythrée en 1968. Ensuite, les Lions seront aux abonnés absents lors des CAN 1970, 1972,1974, 1976,1978,1980,1982, 1984.

8 phases de finale sont passées sans le Sénégal. Il fallait attendre 18 longues années, pour refaire surface en 1986 et c'est encore le Maghreb qui accueille la compétition. L'entraîneur Pape Diop avec sa constellation de joueurs dont Jules Bocandé, Boubacar Sarr Locotte, Cheikh Seck, Oumar Guéye Séne , Thierno Youm, Pape Fall, débarquent au pays des Pharaons et créent d'entrée une grosse sensation. Devant un stade comble, la bande à Bocandé, parvient à s'offrir le pays organisateur (1-0) grâce à Thierno Youm. Malgré ses bons débuts, le Sénégal restera toutefois à quai et fut éliminé au premier tour, car battu par la Côte d'Ivoire (1-0) et n'ayant pas pu se qualifier devant l'Égypte, malgré une victoire sur le Mozambique, en raison d'une moins bonne attaque.

Champion d'Afrique avec les « Lions indomptables » du Cameroun, le Français Claude Leroy prendra les rênes de la sélection et qualifie le Sénégal pour Alger 1990 au terme des deux matchs disputés contre la Tunisie (3-0 et 0-1). D'entrée, la bande à Bocandé, Souleymane Sané Moustapha Diagne, Roger Mendy fera forte impression en épinglant (2-0) en phase de poules, le Cameroun tenant du titre et mondialiste grâce au but de Mamadou Marème Diallo et Moussa Ndao ( 2-0).

Le rêve de disputer sa première finale s'envolera en demi-finales devant l'Algérie, pays organisateur

Devant 65 000 spectateurs au Stade du 5 Juillet 1962 d'Alger, Djamel Menad avait lancé son équipe en ouvrant le score dès la 4e minute. Mais le Sénégal ne doute pas et répond à la 20e minute grâce à un but de Moustapha Diagne. La bande à Madjer, Menad, Cherif El Ouazani, Megharia anéantiront les espoirs de l'équipe du Sénégal. Au lendemain de la désillusion subie à domicile lors de l'édition 1992 disputée à domicile, le Sénégal reprenait sa marche pour la campagne qui a suivi et organisé à Tunisie en 1994. Cette 19e édition de la Coupe Africaine des Nations (CAN), marquait la 5ème participation des Lions du Sénégal.

Le duo Jules François Bocandé et Boubacar Sarr Locotte hérite du poste de sélectionneur national. Placé dans le Groupe D, le Sénégal devait croiser le Ghana et la Guinée. Après une défaite (1-0) face aux Ghanéens, les Lions se reprenaient et s'offrent le Syli National de la Guinée (2-1) sur des buts Momath Guèye sur penalty et Athanas Tendeng après l'ouverture du score par Titi Camara. Les Lions et le Black Star disputeront la première place du Groupe B. Le Ghana sortira vainqueur de cette confrontation (1-0). Une fois de plus, l'histoire s'était répétée. Le Sénégal va s'incliner (1-0) face aux Chipolopolos en quart de finale.

Deux ans, après avoir atteint pour la première fois de son histoire une finale, le Sénégal retournait à la CAN 2004 sous la houlette de l'entraineur français Guy Stephan. Les attentes étaient fortes. Dès le premier match, le doute pointe après le nul concédé face au Burkina Faso (0-0).

Cette génération menée par El hadji Diouf, Habib Béye, Frédéric Mendy, Lamine Sakho, Henry Camara, Mamadou Niang, Souleymane Diawara entre autres se relance face au Kenya grâce à deux buts de Mamadou Niang et un de Pape Bouba Diop

Face au Pays-hôte, Guy Stéphan comme lors des éditions de 86, 90, et 94, le Sénégal devra encore buter devant le pays hôte et différer ses ambitions en quart de finale victime d'un arbitrage défaillant. Le Sénégal reprendra le chemin de l'Afrique du Nord avec la CAN 2006.

Logé dans la poule D, le Sénégal porté par un autre duo d'entraineur composé d'Amara Traoré et Abdoulaye Sarr avait réussi à s'emparer de la deuxième place du groupe derrière le Nigeria avec une victoire et deux défaites. Lors des quarts de finale, les Lions éjectent la Guinée (3-2) grâce aux buts de Pape Bouba Diop, Mamadou Niang et Henry Camara.

Le parcours s'arrête en demi-finales encore face au pays organisateur. Les Egyptiens ont marqué le premier but sur penalty dès la 37e minute avant que Mamadou Niang relance son équipe en égalisant et en climatisant tout le stade du Caire. L'arbitrage tatillon aura finalement raison sur les Lions. Le Sénégal tombe après un 2e but de Hamr Hassan Zaki qui a libéré tout un peuple.

L'une des meilleures performances du Sénégal sera réussie sur le sol maghrébin sera réalisée en terre égyptienne qui a accueilli la CAN 2019. Comme en 2022, les Lions de l'entraîneur Aliou Cissé avait conclu leur parcours en se hissant en finale. Le rêve du Sénégal de soulever son premier trophée est forte. L'espoir de tout peuple s'envole face à l'Algérie. Les Fennecs de Ryad Mahrez s'imposent (1-0) pour s'offrir du coup leur deuxième trophée continental.

Le Sénégal reprendra encore le chemin du Maghreb pour honorer sa 18e participation à la 35e édition de la Coupe d'Afrique qui s'ouvre ce dimanche 21 décembre au Maroc, la 6e campagne dans un pays magrébin.

Cette cuvée conduite par Pape Thiaw est considérée comme l'un des grands favoris. L'ambition affichée par la bande à Sadio Mané et Kalidou Koulibaly est d'épingler une deuxième étoile. Mais, il s'agit surtout de vaincre le signe indien qui poursuit toujours le Sénégal dans les compétitions qui se disputent dans les pays nord africaines.