Sénégal: Secteur de l'élevage - Le foirail de Diamaguène s'engage dans un mouvement de transformation

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a présidé hier, vendredi 19 décembre une rencontre consacrée à la présentation officielle du projet de modernisation du foirail de Diamaguène. Doté d'un investissement global de plus de 1,8 milliard de FCFA, mobilisé sur fonds propres avec l'appui des autorités, ce projet vise à réhabiliter ce site historique afin d'en faire en un espace moderne, fonctionnel et respectueux des normes, offrant toutes les commodités nécessaires à une meilleure prise en charge des acteurs, dans un cadre de travail et de vie significativement amélioré.

Fruit d'une démarche participative et inclusive, le projet a été co-construit avec l'ensemble des parties prenantes. Les échanges ont permis d'enrichir le contenu du programme de modernisation et de poser les bases d'une mise en oeuvre concertée, prochaine et progressive. Dans son intervention, le ministre a également rappelé l'importance du programme national de santé des sols, actuellement déployé avec l'ISRA/INP et des partenaires tels que la SOGAS, mettant en avant la valorisation des bouses de vaches, considérées comme une ressource organique essentielle pour l'agriculture durable et le développement de l'économie circulaire.

Par ailleurs Madouba Diagne a renouvelé son appel à l'unité et à la responsabilité collective de l'ensemble des acteurs du foirail pour une utilisation optimale des infrastructures à venir. Il a également pris l'engagement solennel de procéder à la pose de la première pierre, à une date qui sera arrêtée de commun accord avec les acteurs.

Le Président de l'IFRA, Djiby Aly Sow, s'est déclaré rassuré par la nouvelle dynamique impulsée, saluant la concrétisation d'actes et d'actions concrètes, l'esprit d'ouverture et la démarche inclusive du ministre depuis sa prise de fonction. Le ministre a renouvelé son appel à l'unité et à la responsabilité collective des acteurs du foirail pour garantir une utilisation efficiente et durable des futures infrastructures, réaffirmant son engagement procéder à poser de la première pierre dans un cadre consensuel.

Créé en 1946 et couvrant une superficie de 4 hectares, le foirail de Diamaguène constitue un maillon important de l'économie de l'élevage. Il mobilise 1 145 acteurs à temps plein, accueille en moyenne 1 500 têtes de bétail par jour, lesquelles sont écoulées sur une semaine vers les abattoirs et les autres circuits commerciaux. Véritable pôle de regroupement et de commercialisation des bovins, il dessert l'axe Dakar-Pikine et entretient des échanges avec plusieurs pays partenaires de la sous-région, notamment le Mali, la Guinée, la Mauritanie, le Niger, la Gambie et le Burkina Faso.