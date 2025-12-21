Ile Maurice: Internet gratuit - La mise en oeuvre confirmée, les bénéficiaires connectés dès janvier

Le dispositif de connexion internet gratuite destiné aux familles inscrites sur le Social Register of Mauritius (SRM) entre dans sa phase finale de préparation. Prévu dans le Budget national 2025-26, ce plan vise à réduire la fracture numérique et à garantir un accès équitable aux services en ligne, notamment pour les besoins éducatifs, administratifs et sociaux des ménages les plus vulnérables.

Une enveloppe de Rs 84 millions a été initialement prévue pour soutenir cette mesure, tandis que le financement global repose sur une dotation annuelle de Rs 85 millions sur une période de trois ans, mobilisée à travers le National Resilience Fund. Cette période de trois ans débutera à compter de la date effective de mise en oeuvre du plan, afin de garantir que toutes les familles éligibles puissent bénéficier pleinement de la mesure, sans perte liée au calendrier de lancement. Le programme cible précisément 7 468 ménages et familles enregistrés sur le SRM, aussi bien à Maurice qu'à Rodrigues.

Selon une enquête menée auprès des bénéficiaires par les autorités, seuls 10 % des ménages concernés disposent d'une connexion internet à domicile. En revanche, près de 90 % ont exprimé leur volonté de bénéficier de cette connexion gratuite, confirmant ainsi l'ampleur du besoin et l'importance sociale de la mesure. À terme, ce sont près de 7 500 familles, représentant environ 27 000 personnes, qui devraient être connectées au réseau internet, leur permettant d'accéder plus facilement à l'éducation en ligne, aux services publics dématérialisés et aux opportunités numériques.

Libre choix des bénéficiaires

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le plan repose sur un principe de people's choice-based system. Les bénéficiaires éligibles pourront choisir librement parmi trois offres commerciales des fournisseurs d'accès à internet opérant sur le marché mauricien, à savoir Mauritius Telecom, Emtel Ltd et Mahanagar Telephone Mauritius Limited. Aucun fournisseur ne sera désigné par défaut, garantissant ainsi une concurrence équitable et une liberté de choix pour les ménages concernés. Chaque foyer pourra sélectionner le package qui correspond le mieux à ses besoins parmi les offres validées, conformément aux recommandations techniques formulées par l'Information and Communication Technologies Authority.

Afin d'assurer une mise en oeuvre fluide et un suivi rigoureux du dispositif, une plateforme en ligne est en cours de développement par la State Informatics Limited avec l'appui de la Mauritius Revenue Authority. Cette plateforme permettra de gérer les inscriptions, de faciliter la communication entre les autorités concernées et les fournisseurs d'accès à internet, et de garantir un contrôle efficace du plan.

Une fois la plateforme finalisée, la National Empowerment Foundation adressera des notifications officielles à l'ensemble des ménages SRM éligibles. Ces communications détailleront les packages disponibles ainsi que les modalités pratiques pour en bénéficier. Le chef de ménage devra effectuer sa demande directement auprès du fournisseur d'accès à internet de son choix, en se rendant dans les points de service concernés, selon une procédure similaire à celle suivie par tout citoyen souhaitant souscrire à une offre internet classique. Le paiement des fournisseurs sera effectué par l'État uniquement après que le service aura effectivement été fourni aux ménages SRM concernés.

Mise en oeuvre imminente

Le plan est en cours de finalisation et devrait être mis en oeuvre vers la fin de décembre. Dès le début de janvier, l'ensemble des personnes éligibles pourra commencer à bénéficier concrètement de la connexion internet gratuite. Le déploiement complet du dispositif est, quant à lui, prévu au cours du premier trimestre de 2026. À ce stade, aucun décaissement financier n'a encore été effectué. Les dépenses débuteront à partir de la mise en oeuvre effective du programme ; et la période de financement de trois ans s'appliquera intégralement à tous les bénéficiaires, indépendamment de la date exacte de démarrage du plan.