Ile Maurice: Chico & The Gypsies chez nous pour la première fois

Le 25 avril 2026, le Trianon Convention Centre (TCC) vibrera au son de guitares gitanes avec une première à Maurice pour Chico & The Gypsies. Le groupe mythique de la scène flamenco-pop internationale donnera un concert annoncé comme un moment fort de la saison culturelle.

Ils viennent de loin, après plus de trois décennies de tournées à travers le monde. Depuis le début des années 1990, Chico & The Gypsies enflamment les scènes avec une musique solaire, festive et ancrée dans la tradition gitane.

Le public mauricien aura ainsi l'occasion rare de découvrir en live un groupe dont les chansons ont traversé les frontières et les générations, de Bamboleo à Volare, en passant par Djobi Djoba, devenues de véritables hymnes populaires. Le concert promet une immersion totale dans la rumba catalane, le flamenco et le chant gitan. Les accords de guitares acoustiques, rapides et précis, s'entrelaceront aux voix puissantes et habitées pour créer cette atmosphère unique qui fait la renommée du groupe. Chaque morceau est conçu comme un voyage, entre chaleur méditerranéenne, passion brute et énergie communicative, où la musique se danse autant qu'elle s'écoute.

Fondé en 1991 à Arles par Jahloul Chico Bouchikhi, peu après son départ des Gipsy Kings, le groupe s'impose rapidement sur la scène internationale. Co-fondateur des Gipsy Kings dans les années 1970, Chico a poursuivi sa route avec une identité musicale affirmée, mêlant héritage gitan, influences latines et une touche de modernité pop. Cette signature sonore, reconnaissable entre toutes, repose sur des arrangements de guitares sophistiqués et de rythmes festifs qui célèbrent l'esprit libre et nomade de la culture gitane du sud de l'Europe.

Au fil des années, Chico & The Gypsies a produit une quinzaine d'albums en studio. Parmi les plus marquants figurent Tengo Tengo (1992) et Vagabundo (1996), qui ont contribué à asseoir leur popularité internationale. En 2012, l'album collaboratif Chico & the Gypsies... & Friends, certifié disque de platine en France, a réuni de nombreuses voix autour de leur univers musical. Plus récemment, le groupe a poursuivi cette dynamique avec Otro Camino (2023) et Les chants sacrés de Noël (2024), témoignant de sa capacité à se renouveler tout en restant fidèle à ses racines.

D'origine algéro-marocaine, Chico Bouchikhi est aussi reconnu pour son engagement en faveur du dialogue interculturel. En tant qu'envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix, il utilise la musique comme un vecteur d'harmonie et de rapprochement entre les peuples. Cet engagement se reflète dans l'esprit même du groupe, dont les concerts célèbrent la diversité, la convivialité et la transmission culturelle.

Autour de Chico, des musiciens emblématiques - les guitaristes et chanteurs Christophe Baliardo, Alain Bourguet, Jean Farre, Joseph Gautier et Manolo Gimenez - façonnent ce style harmonieux et rythmé qui fait la signature de Chico & The Gypsies, entre virtuosité instrumentale et ferveur musicale. Rendez-vous donc le 25 avril 2026 au TCC pour une soirée placée sous le signe du soleil, de la passion et de la musique gitane, avec un groupe légendaire qui s'apprête à écrire une nouvelle page de son histoire à Maurice.