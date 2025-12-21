Ile Maurice: CWA et Conseil de district de Savanne - Deux cadres mis à l'écart

Cette semaine, deux hauts gradés de la fonction publique ont été sévèrement mis à l'écart dans des dossiers distincts, mais révélateurs d'un durcissement du ton des autorités face aux manquements professionnels. D'un côté, la Central Water Authority (CWA) a procédé à l'expulsion d'un Executive Engineer impliqué dans la construction du réservoir de Cluny.

Par ailleurs, le Conseil de district de Savanne a suspendu le Head of Public Infrastructure Department après de graves accusations de négligence dans la gestion de projets d'infrastructures. Ces décisions interviennent dans un contexte où le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a récemment dénoncé des fonctionnaires qui «mettent des bâtons dans les roues» de l'action gouvernementale, rappelant que l'administration doit travailler dans l'intérêt du gouvernement du jour et du pays.

À la CWA, la sanction infligée à l'Executive Engineer Acharya Vinobha Boodhun, est exceptionnelle. Les faits qui lui sont reprochés couvrent la période d'octobre 2021 à juin 2023 et concernent la construction du réservoir de Cluny. Selon les conclusions du comité disciplinaire, l'ingénieur aurait gravement manqué à ses obligations professionnelles, tant sur le plan technique qu'administratif. Il lui est notamment reproché de ne pas avoir respecté les recommandations du rapport géotechnique, en particulier en ce qui concerne les fondations de l'ouvrage. Le comité relève également qu'il n'a pas vérifié le remblayage des cavités identifiées sur le site avant la poursuite des travaux.

D'autres manquements techniques ont été mis en évidence, dont l'absence de contrôle du planning de ferraillage, document que l'ingénieur aurait dû exiger du contracteur et vérifier avant les principales coulées de béton. Des non-conformités ont aussi été constatées sur la qualité du béton utilisé, le grade 35 ayant été employé à la place du grade 35A prévu contractuellement. Le diamètre de l'indicateur de niveau d'eau a également été jugé non conforme, fixé à 50 mm au lieu des 110 mm spécifiés dans le contrat.

Manquements graves répétés

Sur le plan administratif, le comité disciplinaire note qu'Acharya Vinobha Boodhun aurait certifié un paiement de Rs 18 000 pour des photographies inscrites au Bill of Quantities, alors que cette prestation n'aurait jamais été réalisée. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir exigé la soumission des plans as-built, documents essentiels pour assurer la traçabilité des travaux et la maintenance future du réservoir. Face à l'accumulation et la gravité des manquements, le comité a estimé que l'ingénieur avait agi en contradiction avec son devoir de loyauté et de confiance envers la CWA, justifiant une expulsion immédiate, une mesure rare au sein de l'institution.

Parallèlement, au Conseil de district de Savanne, Parvesh Balloo, Head of Public Infrastructure Department, a été suspendu avec effet immédiat. Selon la lettre qui lui a été adressée, il lui est reproché d'avoir commis plusieurs actes de misconduct et de négligence dans la gestion de deux projets majeurs, à savoir la construction du New Market Fair à Chemin-Grenier et le projet de design and build du système de drainage des eaux pluviales du même site. Il lui est également reproché de ne pas avoir assuré le suivi contractuel des consultants travaillant sur le projet du marché, ce qui aurait conduit le contracteur à soumettre une réclamation pour coûts de prolongation s'élevant à Rs 176 351 027.

Vu la gravité des allégations, les autorités ont décidé, conformément au Regulation 31 of the Local Government Service Commission Regulations, de l'interdire de l'exercice de ses fonctions en vue d'engager des procédures pouvant mener à son licenciement. Durant la période de suspension, il continuera de percevoir son salaire, mais ne sera pas autorisé à quitter le territoire sans autorisation. Selon nos informations, le bureau du Premier ministre suit de très près l'ensemble des plaintes visant des fonctionnaires ayant failli à leurs responsabilités, et un comité aurait été mis en place pour examiner les retards liés aux plaintes récurrentes des contracteurs.