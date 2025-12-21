Afrique: Fin de la conférence ministérielle entre la Russie et les pays africains

21 Décembre 2025
Radio France Internationale
Par Justine Babin

Une soixantaine de délégations africaines ont participé, samedi 20 décembre, à une conférence organisée en Égypte par la Russie. L'objectif affiché par Moscou était de réfléchir aux moyens de renforcer ses relations économiques et commerciales avec le continent africain, malgré les tentatives de ses adversaires, soutiens de l'Ukraine, de l'isoler diplomatiquement. Les échanges n'ont toutefois débouché sur aucune annonce concrète.

Du concret : c'est ce qu'ont réclamé de nombreuses délégations africaines au cours des discussions qui se sont déroulées Égypte. Les déclarations finales du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, sont néanmoins restées vagues. « Notre attention s'est portée sur la coopération dans les domaines commerciaux, économiques, énergétiques et d'investissement et nous avons convenu de faire progresser rapidement cette coopération avec notre aide », a-t-il déclaré.

Sept ans après le lancement de cette dynamique de rapprochement, initiée lors du sommet Russie-Afrique de Sotchi en 2019, certains estiment qu'il faut laisser du temps à ce partenariat pour se structurer. C'est notamment l'avis du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Je pense qu'il faut laisser le temps à ce partenariat de grandir, puisque ce partenariat n'a pas commencé comme d'autres partenariats de l'Afrique. Il a débuté seulement en 2019, mais il progresse et nous espérons qu'il aboutira à une relation gagnant-gagnant », estime-t-il.

Un second avait suivi le sommet Russie-Afrique de Sotchi, celui de Saint-Pétersbourg en 2023. Dix-sept dirigeants africains avaient fait le déplacement jusqu'en Russie, contre 43 lors du premier sommet.

Agroalimentaire, énergie et valeur ajoutée

Cette conférence a également permis aux délégations africaines de préciser leurs priorités et leurs conditions pour faire des affaires avec la Russie.

Parmi les secteurs jugés prioritaires figurent l'agroalimentaire et l'énergie. Plusieurs pays africains attendent aussi de la Russie et de ses entreprises qu'elles contribuent davantage à la création de valeur ajoutée sur le continent, au-delà de l'exportation de matières premières.

Beaucoup reste donc à concrétiser avant le prochain sommet Russie-Afrique, prévu en 2026 et qui devrait, cette fois, réunir des chefs d'État.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.