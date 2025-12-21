Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le candidat du RHDP Tiémoko Meyliet Koné en campagne à Tafiré

En Côte d'Ivoire, deux mois après la réélection d'Alassane Ouattara avec plus de 89 % des voix, le corps électoral est de nouveau appelé aux urnes le 27 décembre prochain pour élire les 255 députés de l'Assemblée nationale. La campagne électorale, lancée vendredi 19 décembre, s'achève dans six jours. Le parti au pouvoir, le RHDP, aligne plus de 200 candidats à travers le pays, dont une vingtaine de membres du gouvernement. Parmi eux figure le vice-président Tiémoko Meylet Koné, candidat à Tafiré, dans le centre-nord du pays.

Arrivé à Tafiré, sa ville natale, trois jours plus tôt, Tiémoko Meyliet Koné a animé un meeting samedi 20 décembre, en présence de plusieurs ministres et cadres du parti. Pour cette occasion, les habitants de la commune et des villages environnants ont pris d'assaut la place Alassane-Ouattara pour afficher leur soutien au vice-président et candidat aux législatives.

Sur les tee-shirts et casquettes blancs, un slogan revient en boucle : « TMK, notre choix ». Un engagement que revendique cette militante. « On le soutient parce que c'est un bâtisseur. Il a fait beaucoup de choses. Vous voyez les routes, l'éclairage. Il a donné du travail à la jeunesse. C'est une forme de reconnaissance ».

Lors de la présidentielle d'octobre 2025, Alassane Ouattara a recueilli plus de 98 % des suffrages à Tafiré. Un score que le RHDP espère reproduire à l'occasion de ces législatives, afin d'offrir à l'ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) son premier mandat électif.

« De par sa proximité avec le président de la République Alassane Ouattara, sa maîtrise technique des dossiers et son implication dans le développement de la localité, nous avons voulu lui donner un mandat populaire qui lui permettra de faire encore plus que ce qu'il a déjà accompli pour nous », explique Charles Sanga, maire de Tafiré et directeur de campagne.

Face à un public conquis, Tiémoko Meylet Koné s'est engagé à inscrire son action dans la continuité du développement local. « Mon engagement est simple et clair : répondre, travailler, agir, construire, faire en sorte que le développement ne soit pas un discours, mais une réalité visible, concrète et durable ».

Le vice-président est le seul candidat en lice pour l'unique siège à pourvoir dans cette circonscription, qui compte près de 27 000 électeurs potentiels.