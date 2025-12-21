Madagascar: Des élèves pâtissiers battent le record de la plus longue bûche de Noël d'Afrique

Samedi 20 décembre, 45 élèves pâtissiers ont achevé la plus grande bûche de Noël d'Afrique et de l'océan Indien, d'une longueur de 322 mètres. Des milliers de parts ont été distribuées à des associations en charge d'enfants vulnérables d'Antananarivo, la capitale malgache.

La bûche de Noël, géante, dessine un labyrinthe sous ce hangar d'un centre commercial d'Antananarivo. Autour des tables, les 45 élèves pâtissiers, tabliers bien ajustés, apportent la touche finale à cette pâtisserie de fête.

« On a fait le masquage, c'est-à-dire qu'on met des crèmes sur les bûches qui ont été enroulées, en rajoutant des meringues et de la poudre de cacao », se félicite Albert, 25 ans, qui a participé au projet. « C'est délicieux, c'est impeccable, c'est super ! », abonde l'élève pâtissier.

La dernière meringue est posée. Le record est battu !

« Allez, c'est officiellement 322 mètres. Bravo à tous. Merci les élèves, merci tout le monde », lance Julien Loray, chef pâtissier et président de l'association des « Escoffier de Madagascar », à l'initiative de cette opération solidaire financée par des dons privés.

« 3 300 oeufs, 95 kilos de sucre, 55 kilos de confitures »

« Pour fabriquer tout cela, il nous a fallu 3 300 oeufs, 95 kilos de sucre », égrène l'organisateur, « on a utilisé 125 kilos de crème pâtissière, 55 kilos de confiture parce qu'on a quand même aromatisé à l'intérieur. On a vraiment veillé à ce que l'ensemble soit redistribué pour les enfants », détaille-t-il.

Parmi les 51 associations qui se partagent la pâtisserie géante, La Maison des enfants accompagne des jeunes et leurs mères vulnérables, notamment dans le quartier pauvre d'Antohomadinika. « Lundi, on organise un repas de Noël, un moment de convivialité pour partager un plat de riz tous ensemble et on aura aussi les bûches à ajouter à ce repas », se réjouit Eleonora Calza, représentante de la structure à Madagascar. « Ce sera la première fois que nos enfants vont manger un vrai dessert fait par des chefs. Ils vont être vraiment excités. On est contents de leur faire une surprise pour goûter ça », ajoute-t-elle.

Au total, plus de 10 000 enfants de la capitale vont goûter à ce dessert, symbole de Noël.