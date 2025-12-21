Afrique: CAN 2025 - Des supporters africains célèbrent le coup d'envoi à Tanger

Tanger (Maroc) — Des supporters sénégalais, congolais, ivoiriens, burkinabè, togolais et marocains se sont rassemblés samedi soir à la place de France, à Tanger, pour célébrer le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), dans la diversité culturelle.

Les animations ont principalement investi les abords de la place de France, également connue sous le nom de Grand Socco ou place du 9-Avril-1947, attirant le regard curieux des badauds.

Grand carrefour populaire situé à l'entrée de la médina et reliant le centre moderne à la vieille ville, ce lieu emblématique a servi de point de rencontre aux supporters basés à Tanger ou venus d'autres villes du Maroc et d'Afrique.

"Nous sommes dans le volet artistique de l'organisation et de l'animation de la CAN 2025. Ce carnaval est fait pour célébrer l'unité de l'Afrique et la diversité de la culture africaine en tant que continent", a déclaré la directrice artistique du festival, Wiam Nassimi.

Vêtus, pour certains, de couleurs nationales, les supporters sénégalais ont mis en avant la diversité culturelle du sud du pays, notamment celle de la Casamance, tandis que ceux de la République démocratique du Congo arboraient les maillots blancs de leur équipe nationale.

L'esprit de célébration a fait oublier, le temps d'une après-midi, la rivalité entre équipes des supporters appelées à s'affronter dès mardi au stade Ibn-Batouta de Tanger, le 27 décembre, pour le compte du groupe D de la CAN.

"Nous sommes très fières et ravies d'être là. C'est incroyable de voir tout ce monde communier", ont lancé avec euphorie deux supportrices congolaises. Un sentiment partagé par Ya Fall, supportrice sénégalaise, qui appelle à une forte mobilisation de ses compatriotes pour pousser l'équipe nationale vers un deuxième sacre.

A leurs côtés, des supporters ivoiriens, vêtus de tenues traditionnelles, ont apporté une touche artistique et créative aux festivités, qui a pris des airs de carnaval improvisé.

"Unis en tant qu'Africains, nous sommes heureux d'être ici pour apporter cette touche culturelle à la CAN. C'est beau de voir cette joie d'être ensemble, en communauté, entre Sénégalais, Ivoiriens, Congolais et Camerounais, pour soutenir les Marocains à la réussite de cette compétition", a déclaré Thérèse Kona, présidente de l'Association Konrocks Glory Fondation à Tanger.

Des Togolais, Burkinabè et Marocains ont également pris part aux chants, danses et animations spontanées, créant une atmosphère conviviale et fraternelle. La célébration s'est étendue jusqu'au bout du boulevard Pasteur, au coeur de la ville nouvelle, un secteur abritant notamment le consulat de France et plusieurs cafés.

Ce rassemblement spontané illustre l'esprit de partage et de fraternité qui accompagne le lancement de la CAN 2025 au Maroc, compétition phare célébrant l'unité et la richesse culturelle du continent africain.