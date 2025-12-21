Sénégal: Festival Kom Kom - Une parade célèbre le vivre-ensemble dans les rues de Ziguinchor

21 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ziguinchor — Une parade populaire, marquée par la participation de plusieurs communautés ethniques de la Casamance, a animé, samedi après-midi, les principales artères de la commune de Ziguinchor, dans le cadre des activités de la 18e édition du Festival Koom Koom, offrant un moment de communion aux habitants.

La procession est partie de la place Bambaya, point de ralliement des différentes troupes culturelles représentant notamment les Diola, Mandingue, Peul, Mancagne, Balante, Bainouk, ainsi que d'autres communautés vivant dans la région, avant d'emprunter les grandes avenues de la ville.

Au rythme des tam-tams, chants et danses traditionnelles, les groupes ont défilé sous les applaudissements de nombreux habitants et festivaliers, venus assister à cette démonstration vivante de la diversité culturelle casamançaise.

Costumes traditionnels, masques, chorégraphies et expressions artistiques propres à chaque ethnie ont ponctué le parcours, illustrant la richesse patrimoniale et le brassage culturel qui caractérisent la région sud du Sénégal.

Après avoir bouclé son itinéraire, la parade est revenue à la place Bambaya, où les différentes troupes ont tour à tour offert des prestations au public, dans une ambiance festive et conviviale.

