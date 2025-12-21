Sénégal: L'attaquant Assane Diao 'triste' de manquer sa première CAN

Tanger (Maroc) — L'attaquant sénégalais Assane Diao, forfait pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à cause d'une blessure musculaire à la cuisse droite, a exprimé sa profonde tristesse et sa déception de ne pas pouvoir réaliser son rêve de disputer sa première CAN et défendre les couleurs de son pays.

"Ne pas représenter mon pays pour ma première CAN est un véritable déchirement. C'était un rêve que je voulais réaliser, et ne pas y parvenir me rend très triste", a-t-il écrit sur son compte Instagram, samedi soir.

Le joueur âgé de 20 ans, évolue à Côme en Italie. Il avait voyagé avec l'équipe nationale du Sénégal à Tanger avant l'annonce de son forfait par la Fédération sénégalaise de football suite à une blessure lors d'un match avec son club, le 15 décembre 2025.

"Parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite et la frustration de ne pas pouvoir jouer est lourde. J'ai vécu deux visages du football : une première partie très positive, où j'ai apprécié et vécu mes meilleurs moments, et une seconde plus difficile, avec de nombreux revers", a ajouté Diao.

Malgré sa déception, il a adressé son soutien à ses coéquipiers : "Je souhaite de tout coeur le meilleur à l'équipe et j'espère que le trophée pourra revenir au Sénégal. Je travaille pour revenir plus fort et être pleinement prêt pour la suite de la compétition", a-t-il indiqué.

Le sélectionneur national n'a pas encore communiqué le nom d'un éventuel remplaçant pour compléter la liste des Lions champions d'Afrique 2021 avant le début de la compétition au Maroc.

Le coup d'envoi de la CAN est prévu dimanche à 29h GMT entre le Maroc et les Comores.

Le Sénégal fera son entrée en lice mardi face au Botswana, à partir de 15 heures GMT. Les Lions ont établi leur camp de base à Tanger, où ils disputeront l'ensemble de leurs matchs de la phase de groupes.

Après le Botswana, le Sénégal affrontera la République démocratique du Congo le 27 décembre à 15 heures GMT, avant de conclure cette phase contre le Bénin, le 30 décembre à 19 heures GMT.