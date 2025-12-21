Afrique: CAN 2025 - Les surnoms emblématiques des 24 nations, reflet de l'histoire et de l'identité africaine

Tanger (Maroc) — Les vingt-quatre pays qualifiés pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ne s'apprêtent pas seulement à conquérir un titre continental en terre marocaine, mais aussi à faire vivre, à travers leurs surnoms emblématiques, une histoire riche de symboles nationaux culturels forts et d'identité de chaque nation africaine.

La majorité des équipes ont adopté des références animales, incarnant force, courage ou agilité. Le Lion est associé au peuple sénégalais. Il incarne le pouvoir et la royauté, une symbolique que Léopold Sédar Senghor a valorisée sur les institutions du pays.

Le Sénégal partage ce surnom avec le Maroc, qui évoluera sous l'appellation des Lions de l'Atlas, en référence au lion disparu des montagnes marocaines. Le Cameroun n'est pas en reste avec ses Lions Indomptables, symboles de résilience.

Cette férocité devra rivaliser avec la ruse et l'intelligence des Fennecs de l'Algérie (petit renard du désert), réputés pour leur stratégie sur le terrain.

D'autres nations ont puisé dans leur passé historique pour choisir leur emblème.

L'Égypte, nation la plus titrée de la compétition avec sept trophées, reste fidèle à son surnom de Pharaons, rappelant son héritage antique.

En hommage à la cité punique, la Tunisie se présente comme les Aigles de Carthage. Elle partage ce surnom avec le Mali, inspiré des anciens empires ouest-africains, ou encore avec les Super Eagles du Nigeria.

La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, évolue sous le signe des Éléphants, symbole de force et de stabilité.

Le Burkina Faso porte les Étalons, incarnant bravoure et endurance, tandis que le Bénin, l'un des adversaires du Sénégal dans le groupe D, anciennement les Écureuils jusqu'en 2022, s'appelle désormais les Guépards, emblème de vitesse et d'agilité.

La RD Congo, l'autre adversaire de la bande à Sadio Mané, porte le nom des Léopards, animal figurant sur ses armoiries, et le Gabon évolue sous celui des Panthères, représentant puissance et agilité.

L'Angola a choisi les Palancas Negras, antilopes emblématiques du pays. Le Zimbabwe s'appelle les Warriors, rappelant l'histoire de lutte et de combativité du peuple de ce pays d'Afrique australe.

Le Botswana, premier adversaire du Sénégal (mardi), présente les Zebras, emblèmes des plaines, et le Mozambique les Mambas, serpents rapides et redoutables.

L'Ouganda est connu sous le nom des Cranes, grue figurant sur le drapeau national, tandis que la Tanzanie se présente comme les Taifa Stars, ou Étoiles de la nation, symbole d'unité et d'espoir.

La géographie et l'environnement ont également inspiré certaines appellations. Les Comores évoluent sous le nom des Coelacanthes, poisson rare des eaux de l'archipel, tandis que le Soudan se présente comme les Crocodiles du Nil, symbole de puissance et de ténacité.