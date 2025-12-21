Sénégal: Des axes longeant le tracé du Train express régional débarrassés des ordures

Bargny — Des agents de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED), des populations locales et de nombreux acteurs d'organisations communautaires de base (OCB) ont activement participé à la journée de nettoiement des axes longeant le tracé du Train express régional (TER), dans plusieurs communes des départements de Pikine et Rufisque.

Ces acteurs, munis de pelles, de râteaux, de brouettes, de balais et autres matériels de nettoiement se sont fortement investis pour dégager les ordures, saletés, gravas et autres déchets ménagers qui jonchaient le tracé du TER. L'opération était organisée par la Société nationale de gestion du patrimoine du TER (SEN-TER), dans le cadre de ses activités du programme d'hivernage 2025.

"Nous étions venus rencontrer les différents acteurs, les Collectivités, les Organisations communautaires de base, les associations de jeunes pour s'enquérir de leurs préoccupations et celles des populations riveraines du tracé du TER, sur les sujets d'aménagement, de salubrité et d'assainissement pour trouver véritablement des solutions à ces problemes", a expliqué Cheikh Ibrahima Ndiaye, Directeur général de la SEN-TER.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif, selon lui, est de créer un cadre de dialogue et de concertations avec l'ensemble des acteurs pour "trouver des solutions inclusives, collégiales, durables et pérennes".

Il a souligné que l'activité s'inscrit dans une dynamique incitative visant à sensibiliser les populations riveraines du TER pour une meilleure gestion des ouvrages collectifs et une amélioration du cadre de vie des collectivités territoriales sur le tracé du TER.

M. Ndiaye, accompagné de ses équipes, d'élus territoriaux et d'acteurs d'organisations communautaires de base, a échangé avec les riverains du tracé du TER, des communes de Pikine, Guinaw Rail Nord, Pikine Est, Thiaroye Gare, Rufisque Nord et Bargny, pour ensemble oeuvrer pour environnement propre le long des rails.

Plusieurs participants ont salué l'initiative de la SEN-TER, d'oeuvrer pour un meilleur cadre de vie des abords du tracé du TER reliant Diamniadio à Dakar.

Ils ont réitéré leur engagement à accompagner de façon régulière et durable cette activité de nettoiement, tout en sollicitant du matériel pour les aider à poursuivre cette action en vue de garantir un meilleur environnement le long du tracé du TER.