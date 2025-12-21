Afrique: Les Africains invités à soutenir les Palestiniens confrontés à une 'menace existentielle'

Dakar — Le professeur Oumar Dia, enseignant-chercheur au département de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop (UCAD) a invité, samedi, les Africains à soutenir les Palestiniens, confrontés, selon lui, à une "menace existentielle".

"On se doit d'être du côté des Palestiniens, parce que la menace existentielle qui pèse sur eux pourrait peser sur nous", a-t-il déclaré, lors d'un panel sur le thème "A l'école et au chevet de la Palestine", à l'occasion du colloque international sur le centenaire de Frantz Fanon (1925-1961).

Cette rencontre de quatre jours a pris fin samedi au Musée des Civilisations noires sur le thème, "l'espérance africaine de Fanon". Elle a enregistré la participation de 120 délégations venues de plus de 20 pays d'Afrique et du monde.

"Les Européens ont pour objectif de posséder une Palestine sans les Palestiniens et ils seraient sur le point de réussir. Au-delà de la dimension morale et éthique qui nous aurait normalement conduit à être spontanément solidaires avec les Palestiniens, il y a une menace existentielle. On aurait tort de penser qu'on ne serait pas concerné un jour" par la situation que vit le peuple palestinien, a soutenu l'enseignant-chercheur.

Parlant des bombardements israéliens sur Gaza, Oumar Dia, a déclaré que pour la première fois de l'histoire, l'humanité a vécu un "génocide en direct".

De son point vue, la forme de résistance engagée par les Palestiniens est "tellement admirable qu'on se rend compte qu'en réalité, cette lutte de libération ne vise pas seulement celle de la Palestine, mais également le reste du monde".

Selon lui, cette résistance Palestinienne s'aligne également à la pensée de Frantz Fanon, qui prônait la révolution et la lutte des peuples pour la liberté.