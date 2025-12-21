Sénégal: Kanel - Un groupe motopompe remis à des femmes de Horndoldé

Kanel (Matam) — L'Association "Féddé Mamadou Baidy Bilel", qui réunit des femmes de plusieurs localités de la région de Matam a remis, samedi, un groupe motopompe à sa cellule du village de Horndoldé, dans le Dandé Mayo sud, pour ses activités de maraîchage.

"L'association est composée de beaucoup de cellules situées dans le Dandé Mayo, dont les membres s'activent dans le maraîchage. Quand nous avons acheté le groupe motopompe, nous avons décidé de tirer au sort une cellule, ce qui va permettre aux femmes qui la composent de mener à bien leurs activités", a dit la présidente Rougui Bocoum.

Intervenant à l'occasion d'une cérémonie de remise de ce matériel, elle a fait savoir que les femmes de la cellule de Horndoldé s'activent dans plusieurs domaines notamment le maraîchage et l'élevage.

Selon elle, dans cette partie de la région de Matam, les femmes ont besoin d'un groupe motopompe pour arroser leurs jardins avec les eaux du Fleuve Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ce groupe va beaucoup nous servir, car nous nous s'activons dans l'agriculture et l'élevage. Actuellement nous avons des problèmes pour arroser nos plants, nous n'avons pas de forage pour l'arrosage", a expliqué Farha Guèye, point focal de "Féddé Mamadou Baidy Bilel" à Horndoldé.

La cérémonie qui a coïncidé avec les deux ans d'existence de l'association basée à Kanel a été une occasion pour sa présidente de remettre des cadeaux aux enfants des femmes membres.