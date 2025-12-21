Afrique: CAN 2025 - Les Lions de l'Atlas lancent leur campagne contre les Comores à Rabat, ce dimanche

Tanger (Maroc) — Le Maroc et les Comores vont s'affronter pour la cinquième fois à l'occasion du match d'ouverture du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN) 2025, prévu ce dimanche au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat à 19h GMT.

Le Mali et la Zambie complètent le groupe A.

Les Lions de l'Atlas, qui n'ont jamais perdu face aux Coelacanthes (trois victoires et un nul), voudront confirmer, devant leur public, leur domination sur cette équipe, mais aussi afficher clairement leur ambition de décrocher une deuxième étoile à domicile.

Le Maroc compte 20 participations à la CAN depuis ses débuts en 1972 et reste sur une présence continue en phase finale. Boostée par les récents sacres de ses différentes sélections, dont le dernier en date avec la Coupe arabe remportée jeudi dernier, l'équipe nationale A, vainqueur de la CAN en 1976, cherchera à mettre fin à une longue attente d'un nouveau sacre continental.

L'effectif marocain regorge de talents évoluant dans les plus grands championnats européens, à l'image d'Achraf Hakimi, latéral droit du Paris Saint-Germain et capitaine emblématique de la sélection.

Agé de 27 ans, élu meilleur joueur africain de l'année 2025 lors de la cérémonie des CAF Awards organisée par la Confédération africaine de football, Hakimi est sans doute la pièce maîtresse de l'équipe nationale marocaine. Convoqué malgré une blessure, il s'est entraîné ce samedi avec le groupe.

Petit poucet de la poule, les Comores disputent leur deuxième CAN après leurs débuts en 2021. Malgré leur statut d'outsider, les Coelacanthes ont créé la surprise en terminant en tête de leur groupe de qualification devant la Tunisie. Myziane Maolida, l'un des cadres offensifs de l'équipe, est attendu pour dynamiser leur animation offensive.

L'autre match du groupe opposera le Mali à la Zambie, lundi à 14h GMT au stade Mohammed-V de Casablanca.

Les Aigles du Mali, habitués du tournoi avec 13 participations à la CAN, dont une finale en 1972, présentent un collectif expérimenté. Le Mali pourra compter sur l'un de ses joueurs phares, Yves Bissouma, milieu de terrain de Tottenham Hotspur, pour tenter de décrocher un premier titre continental.

Ils affronteront une équipe zambienne qui a déjà goûté au sacre africain en 2012. Les Chipolopolo prendront part à leur 19e édition de la CAN et miseront sur l'expérience et la créativité de leur attaquant Patson Daka pour rééditer l'exploit d'il y a 13 ans.

La cérémonie d'ouverture de la 35e édition de la CAN 2025 au Maroc débutera à partir de 18h30, a annoncé vendredi le Comité local d'organisation (LOC) de la compétition.

Les portes du stade Prince Moulay Abdellah seront ouvertes dès 14h.