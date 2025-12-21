Ile Maurice: À 12 ans, Pari rêve de guérir pour soigner les animaux

Alors que la magie de Noël fait briller les yeux de milliers d'enfants, la jeune Pari, elle, nourrit un tout autre espoir. À 12 ans, cette fille courageuse ne rêve ni de jouets, ni de cadeaux, mais d'un avenir sans douleur.

Souffrant d'une cyphoscoliose sévère, grave malformation de la colonne vertébrale, elle vit des souffrances quotidiennes, qui rendent chaque mouvement difficile. Pour espérer retrouver une vie plus normale, une intervention chirurgicale urgente en Inde s'impose.

Malgré la maladie, Pari garde intacts sa joie de vivre et son désir d'avancer. Comme beaucoup d'enfants de son âge, elle se projette déjà dans l'avenir. Son ambition est claire : devenir vétérinaire. Une vocation née d'un amour profond et sincère pour les animaux. Chats errants, chiens du quartier ou oiseaux blessés, aucun ne lui est indifférent. «J'aime les animaux. Un jour, j'ai vu un chat errer sur le chemin. Je l'ai recueilli et aujourd'hui, je le nourris. Je pense qu'il est orphelin ; alors je lui donne encore plus d'amour», confie-t-elle avec douceur.

Chaque pas lui demande un effort immense, mais la douleur ne l'effraie pas. Bien au contraire, elle puise sa force dans cette passion qui l'anime. «Je vais me donner à fond pour faire les sciences», dit-elle avec détermination. Pour Pari, les animaux sont bien plus que de simples compagnons : ce sont des êtres avec lesquels il faut parler, échanger et créer un lien. Dans cette épreuve, elle peut compter sur le soutien indéfectible de ses parents, et plus particulièrement sur son père, Raj. Son plus grand souhait est de voir sa fille courir, jouer et vivre comme n'importe quel enfant de son âge. «Sa colonne vertébrale forme un 'S'. Elle a également un problème au niveau de l'estomac et ses côtes semblent aspirées vers l'intérieur, créant une cavité dans la poitrine», explique-t-il.

Une situation médicale complexe, qui nécessite une opération spécialisée à l'hôpital Manipal de Bangalore, en Inde. Le coût total du déplacement et de l'intervention chirurgicale est estimé à Rs 836 595. À ce jour, Rs 220 917 ont déjà été collectées grâce à la solidarité de plusieurs donateurs. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre la somme nécessaire. Face à l'urgence de la situation, Karan Juglall, fondateur de l'organisation non gouvernementale (ONG) Enn Rev Enn Sourir, lance un appel au public à venir en aide à Pari. Il souligne que le montant restant est crucial pour lui permettre de recevoir son traitement sans délai. Cette intervention ne vise pas seulement à corriger la malformation, mais aussi à améliorer sa qualité de vie et à prévenir de futures complications.

Au-delà d'un cas individuel, l'histoire de Pari rappelle l'importance d'un accès rapide à des soins médicaux spécialisés. Soutenue par sa famille et l'ONG, l'enfant continue de se battre avec courage, portée par un rêve simple mais puissant : grandir, marcher sans douleur et, un jour, soigner, à son tour, ceux qui n'ont pas de voix.

Les dons peuvent se faire sur le compte suivant : MCB : 000449513998 - Enn Rev Enn Sourir