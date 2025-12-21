Ile Maurice: Airbags Takata défectueux - Plus de 2 600 BMW concernées

Le ministère du Commerce informe le public que la Commission de la concurrence du COMESA a émis une mise en garde concernant les défauts des airbags Takata et des démarreurs dans certaines BMW.

François Gellé, Chief Operating Officer (COO) Aftersales chez Leal & Co. Ltd, revendeur agréé de la marque BMW, déclare que «plus de 100 millions de véhicules dans le monde, toutes marques confondues, sont concernés par la campagne airbag Takata qui porte sur plus de 20 marques d'automobiles, dont la plupart sont représentées dans le pays et subissent toutes un rappel».

À Maurice, ce sont principalement des BMW (plus de 2 600) qui sont concernées et si les airbags ne sont pas remplacés, leurs propulseurs chimiques peuvent devenir instables et exploser lors d'un accident, projetant des fragments métalliques et causant de graves blessures, voire des décès. François Gellé rappelle aussi qu'à Maurice, «Leal & Co Ltd a pris des dispositions pour effectuer ces campagnes de rappel et que plus de 2 000 véhicules ont déjà vu leurs airbags remplacés».

Pour lui, les principales dispositions sont l'identification et le contact des propriétaires des véhicules concernés. Des notifications ont été envoyées par courrier recommandé aux propriétaires dont les véhicules n'ont pas encore été examinés. «Les véhicules visitant nos ateliers pour un entretien sont examinés via des systèmes officiels de la marque pour détecter les rappels en suspens. Les propriétaires des véhicules concernés sont immédiatement notifiés et les travaux sont effectués lors de l'entretien, sous réserve de la disponibilité des pièces.»

Des actions correctives et un remplacement des composants défectueux ont lieu à travers un site web dédié aux rappels, permettant à tous les propriétaires de voitures neuves de vérifier si leur véhicule est inclus dans la campagne de rappel technique en entrant leur numéro d'identification de véhicule (VIN), si les pièces de rechange ont été commandées et sont en stock dans l'entrepôt car lorsqu'elles ne sont pas immédiatement disponibles, elles restent en commande jusqu'à la livraison. «Pour augmenter la capacité de réparation et minimiser les désagréments, les heures d'ouverture de notre atelier ont été étendues aux samedis.»

Selon François Gellé, Leal organise aussi des campagnes de communication et de sensibilisation publiques sur les réseaux sociaux, sur ses sites et dans les journaux pour sensibiliser au rappel des airbags Takata et à l'importance de la vérification du VIN sur le site web. Un airbag défectueux peut être dangereux car il utilise un propulseur à base de nitrate d'ammonium instable. Avec le temps et sous l'effet de la chaleur et de l'humidité, le propulseur peut se dégrader et lors du déclenchement, l'explosion peut être violente et faire éclater un boîtier métallique. Des fragments de métal pourraient alors blesser gravement les occupants du véhicule. Dans l'intérêt de la sécurité publique, le ministère invite instamment tous les propriétaires de voitures BMW, achetés localement ou importés d'occasion, à vérifier sans tarder si leur véhicule fait partie des lots faisant l'objet du rappel.