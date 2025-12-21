Cote d'Ivoire: Législatives Yamoussoukro commune Pdci-Rda - Kalou Yao Jacques vise l'hémicycle

21 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Edgar Yeboue

Kalou Yao Jacques, opérateur économique, brigue l'un des 2 sièges de député de la circonscription 053 de Yamoussoukro commune pour le compte du Pdci-Rda. Il a pour suppléante Kouadio Aya Bernadette.

« Le temps de la jeunesse souffle sur le parti. C'est une marque de confiance des responsables du Pdci-Rda envers cette frange de la population », a-t-il déclaré.

Kalou Yao est, à l'entame de la campagne électorale, aux cotés du maire Kouamé Kouassi Patrice. Il compte former, avec lui, un duo pour la sérénité, la tranquillité et l'espoir au sein des militants. Ils veulent, à travers ces législatives, prouver que Yamoussoukro est le bastion du parti. Kalou Yao compte surprendre tout le monde, en obtenant une victoire éclatante en compagnie de son aîné Kouamé Kouassi Patrice. Il a pour ambition d'apporter sa fraîcheur et sa jeunesse à l'hémicycle pour le compte du Pdci-Rda.

