Cote d'Ivoire: Spéciale législatives / Circonscription Béttié - Anoh Kouao, un autre journaliste qui se lance !

Il est bien connu, l'adage qui dit que le journalisme mène à tout ! Le journaliste Anoh Kouao Stéphane, connu sous la plume de Anoh Kouao, vient, une fois de plus, confirmer cette assertion.

Le confrère, qui a fait ses armes à Fraternité Matin, vient aussi confirmer la force et la résilience des hommes de médias qui tiennent en main le 4e pouvoir.

Candidat dans la circonscription 118 (Bettié et Diamarakro), le candidat Anoh Kouao Stéphane a donc choisi de se porter candidat chez lui, « à la maison ». Quoi de plus normal !

En sa qualité de journaliste, il a une parfaite connaissance des arcanes et rouages de la vie politique, même s'il tente pour la toute première fois cette expérience. Pour ouvrir la porte et entrer à l'Assemblée nationale, il a choisi de présenter sa candidature sous la bannière du mouvement «Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire» (Adci), qui a à sa tête le député-maire Assalé Tiémoko.

Avec cette candidature, le nouveau mouvement tisse sa toile à l'Est de la Côte d'Ivoire.

Mais, pour le journaliste, il s'agit de porter cette candidature pour le bonheur de toutes les forces vives de la nation : jeunes, femmes, fonctionnaires, producteurs d'hévéa, de cacao, de café, de cultures vivrières, commerçants, transporteurs, étudiants... de la région.