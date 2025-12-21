Cote d'Ivoire: Spéciale législatives / Circonscription Béttié - Anoh Kouao, un autre journaliste qui se lance !

21 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Marcel Appena

Il est bien connu, l'adage qui dit que le journalisme mène à tout ! Le journaliste Anoh Kouao Stéphane, connu sous la plume de Anoh Kouao, vient, une fois de plus, confirmer cette assertion.

Le confrère, qui a fait ses armes à Fraternité Matin, vient aussi confirmer la force et la résilience des hommes de médias qui tiennent en main le 4e pouvoir.

Candidat dans la circonscription 118 (Bettié et Diamarakro), le candidat Anoh Kouao Stéphane a donc choisi de se porter candidat chez lui, « à la maison ». Quoi de plus normal !

En sa qualité de journaliste, il a une parfaite connaissance des arcanes et rouages de la vie politique, même s'il tente pour la toute première fois cette expérience. Pour ouvrir la porte et entrer à l'Assemblée nationale, il a choisi de présenter sa candidature sous la bannière du mouvement «Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire» (Adci), qui a à sa tête le député-maire Assalé Tiémoko.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Avec cette candidature, le nouveau mouvement tisse sa toile à l'Est de la Côte d'Ivoire.

Mais, pour le journaliste, il s'agit de porter cette candidature pour le bonheur de toutes les forces vives de la nation : jeunes, femmes, fonctionnaires, producteurs d'hévéa, de cacao, de café, de cultures vivrières, commerçants, transporteurs, étudiants... de la région.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.