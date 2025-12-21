Cote d'Ivoire: Spéciale Législatives/Circonscription de Duffrebo - Kambiré Sié, l'indépendant sûr de sa future victoire

Il est officier des affaires maritimes. Il a présenté sa candidature en tant que candidat indépendant dans la circonscription 117 regroupant les localités d'Akoboissué et de Damé, de Duffrebo et de Tanguéla, communes et sous-préfectures.

Lorsque la liste des candidats a été officialisée, Kambiré Sié a entrepris une tournée dans l'ensemble des localités qui composent la circonscription 117. Notamment, à N'Grah, Duffrebo et Amoriakro.

Le candidat a assuré qu'il a choisi d'être indépendant parce qu'il est sûr de sa victoire. Car les aspirations et les différentes préoccupations de la population de la région, il les connaît « par coeur ». À l'en croire, une fois élu, il se battra pour faire voter les lois à même de changer le quotidien de ses concitoyens.

« Je n'ai pas été investi par un quelconque parti. Par conséquent, j'ai les mains libres pour travailler. Cela veut dire que lorsque vous voterez pour moi, j'aurai les coudées franches pour vous défendre convenablement », a-t-il déclaré.