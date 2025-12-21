Cote d'Ivoire: Musique tradi-moderne wê - Jaurès Rossignol à un haut niveau avec 'Level Up'

20 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jean Bavane Kouika

Jaurès Rossignol, artiste tradi-moderne wê a sorti un maxi single de sept titres produit par Schama Prod de Serey Dié, le début d'une nouvelle ère pour la musique wê.

La présentation officielle de l'oeuvre a donné lieu à une conférence de presse dans l'après-midi du samedi 20 décembre 2025, à la maison des savoirs de l'allocodrome de Yopougon Niangon, en présence de Serey Dié.

L'album qui sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement à partir du mercredi 24 décembre, est riche en sonorités mélangées à la voix envoutante de l'artiste qui traite des vicissitudes de la vie.

Dans les 7 titres, il y a « Level Up, le titre de l'album, qui signifie aller à un niveau supérieur. Sur le maxi single, l'on découvre également entre autres : « Merci mérité », qui va dans le sens où chacun mérite des remerciements des autres en fonction de ses actes. C'est-à-dire que Dieu paie chacun selon ce qu'il fait. Il y a les titres « Plus jamais », « la parole fait l'homme », « motivation ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est vraiment un départ nouveau en ce sens où tout ce qui est sur le machine single, sort un peu de l'ordinaire. Ce n'est pas le folklore habituel qu'on connaît dans la musique tradi-moderne, ça va dans la variété », a éclairé l'artiste.

« Je ferai ma part mais ce que je vous demande c'est de soutenir l'artiste. Priez pour lui. L'engouement que je vois autour de l'album, il faut le manifester au palis de la culture le moment venu. Je suis prêt à y aller avec l'artiste. Seulement je vous demande de montrer votre détermination à soutenir l'artiste », a déclaré pour sa part Serey Dié, pour exhorter le peuple wê à s'intéresser aux oeuvres musicales de ses artistes.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.