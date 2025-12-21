Cote d'Ivoire: Législatives Yamoussoukro commune (Rhdp) - Souleymane Diarrassouba pour une autre victoire

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, député sortant de la circonscription électorale 053 de Yamoussoukro commune, ambitionne une autre victoire après celle de 2021.

Il a pour suppléant Ouattara Yaya. « Nous voulons accompagner le Président Ouattara pour que Yamoussoukro contribue à la construction de cette grande nation. Ce que nous avons pu faire dans tous les secteurs d'activité, soit par l'entremise de l'État ou par nos relations, nous donne un bon bilan. Faisons tout pour que Yamoussoukro retrouve son lustre d'antan », a-t-il déclaré.

Souleymane Diarrassouba a toujours été proche des populations pour récolter leurs préoccupations et les porter au sommet de l'État. Il compte donc être un catalyseur de la politique du Président Ouattara en lui offrant la majorité à l'Assemblée nationale.

« Il n'y a pas de pression, c'est un privilège d'être à ce niveau pour servir la population. Il faut demeurer dans la dynamique de mieux servir nos populations. Nous avons entamé des projets structurants, dont la zone industrielle. Notre vision est que la terre natale de Félix Houphouët-Boigny soit une ville où l'on vient se ressourcer, un pôle d'excellence et un pouvoir économique », a-t-il souhaité.

Selon lui, sa réélection sera donc une opportunité pour attirer les investisseurs et créer des emplois. Sa vision est claire : l'aboutissement de sa politique pour le bien- être des populations. « Nous souhaitons que ces élections se déroulent dans la paix et la stabilité », a-t-il conclu .