Afrique du Nord: CDG Invest Growth finalise la cession de sa participation dans Soludia Maghreb

CDG Invest Growth a annoncé, jeudi, la clôture de l'opération de cession de la participation du fonds Capmezzanine III dans le capital de Soludia Maghreb, acteur de référence de la fabrication de concentrés d'hémodialyse, dans le cadre d'une opération d'acquisition stratégique par Sothema de 99,99% du capital social et des droits de vote de Soludia Maghreb.

Cette opération est l'aboutissement d'un accompagnement étroit de Soludia Maghreb dans des étapes clés de son développement, qui se conclut par une transmission réussie au groupe Sothema pour une nouvelle phase de croissance, indique CDG Invest Growth et Soludia Maghreb dans un communiqué conjoint.

Cité dans le communiqué, Hassan Laaziri, directeur général de CDG Invest Growth, a souligné que "cette opération vient sacrer un partenariat réussi entre CDG Invest Growth et Soludia Maghreb, à travers le renforcement de ses fondamentaux opérationnels et l'accélération de sa trajectoire de croissance", rapporte la MAP.

"Le rapprochement avec un acteur industriel de premier plan tel que Sothema constitue une étape structurante et ouvre des perspectives de développement industriel et commercial renforcées pour Soludia Maghreb", a-t-il ajouté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Fondée en 1998, Soludia Maghreb est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans la production de concentrés d'hémodialyse et la distribution de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux pour le compte de laboratoires internationaux.

CDG Invest Growth a intégré le tour de table de Soludia Maghreb en décembre 2021 et a participé à la concrétisation de ses projets de développement, notamment l'upgrade de la plateforme industrielle, la diversification de son offre à de nouveaux produits et aires thérapeutiques, le renforcement de sa force commerciale, son expansion géographique ainsi que son développement par de la croissance externe. Société de gestion de fonds d'investissement régulée par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), CDG Invest Growth, qui est une filiale de CDG Invest, réalise des investissements en equity et cible notamment des moyennes et grandes entreprises à fort potentiel de croissance, principalement au Maroc.