Maroc: Port d'Al Hoceima - Baisse de 5% des débarquements de pêche à fin novembre

20 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port d'Al Hoceima ont atteint 2.151 tonnes (T) à fin novembre dernier, en baisse de 5% par rapport à la même période de l'année précédente, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande de ces captures a également reculé de 9% pour s'établir à plus de 115,40 millions de dirhams (MDH), contre 126,52 MDH à fin novembre 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont régressé de 33% à 335 T, pour une valeur estimée à plus de 12,65 MDH (-41%), contre plus de 21,31 MDH/501 T à fin novembre 2024, rapporte la MAP.

Les débarquements des poissons blancs ont progressé de 36% à fin novembre dernier à 416 T, pour une valeur de plus de 13,63 MDH (+14%), contre plus de 11,98 MDH/ 307 T en glissement annuel.

Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont baissé de 5% atteignant 1.316 T pour des recettes de plus de 82,39 MDH (-6%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont évolué de 28% à 85 T, générant des revenus de plus de 6,72 MDH (+24%).

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.