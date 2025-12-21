Maroc: Tétouan - L'IPC en baisse de 0,9% en octobre dernier

20 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

L'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages de la ville de Tétouan a décru de 0,9% en octobre dernier par rapport au mois précédent et progressé de 0,3% en glissement annuel.

L'indice des prix des produits alimentaires a diminué de 1,9% en octobre dernier par rapport à septembre, conséquence de la baisse des prix du "Poisson et fruits de mer" de 7,9%, des "Légumes" de 5%, des "Viandes" de 1,9%, des "Huiles et graisses" de 1,7%, des "Fruits" de 0,7%, du "Pain et céréales" de 0,5%, du "Lait, fromage et oeufs" de 0,3% et des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 0,1%, indique une note d'information de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La variation mensuelle de l'indice des produits non alimentaires a stagné suite à la stagnation des prix des divisions de la "Santé" et l'"Enseignement".

Par ailleurs, l'augmentation de l'indice des divisions des "Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer" de 0,4% et du "Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles" et des "Biens et services divers" de 0,1%, ainsi que la diminution de l'indice des divisions des "Restaurants et hôtels" et des "Loisirs et culture" de 0,6%, des "Articles d'habillement et chaussures" de 0,3%, des "Communications" de 0,2% et du "Transport" de 0,1% n'ont pas impacté l'évolution générale, précise la même source.

Sur un an, l'indice des prix des produits alimentaires a baissé de 0,8% en octobre dernier, sous l'effet de la diminution des prix des "Huiles et graisses" de 8,3%, des "Eaux minérales, boissons rafraîchissantes et jus de fruits et de légumes" de 6,8%, des "Viandes" de 4,4%, du "Pain et céréales" de 1,4% et des "Légumes" de 1%, rapporte la MAP.

En outre, l'augmentation des prix du "Café, thé et cacao" de 8,8%, des "Fruits" de 7,1%, du "Poisson et fruits de mer" de 5,1%, du "Tabac" de 3,6%, du "Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie" de 0,5%, des "Produits alimentaires non classés ailleurs" de 0,4% et du "Lait, fromage et oeufs" de 0,3% n'a pas impacté l'évolution générale.

Par ailleurs, la variation annuelle de l'indice des produits non alimentaires a augmenté de 1,2%, alors que la variation des prix des divisions qui constituent les produits non alimentaires a fluctué entre une baisse de 2,3% pour la division du "Transport" et une hausse de 10,1% pour la division de l'"Enseignement".

L'IPC est l'instrument de mesure de l'inflation. Il contribue au suivi et à l'analyse de la situation économique, et constitue un élément essentiel pour la mise en place de la politique financière et l'indexation des contrats entre les différents partenaires socio-économiques.

