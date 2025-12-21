Maroc: Une vitrine technologique au service du football africain

La Coupe d'Afrique des nations 2025, qui se tiendra du 21 décembre au 18 janvier 2026 au Maroc, s'annonce comme une édition résolument tournée vers l'avenir.

Au-delà de l'enjeu sportif, la compétition se veut une véritable vitrine technologique, mettant en lumière les avancées déployées pour améliorer l'arbitrage, l'organisation et l'expérience des supporters, tout en renforçant la visibilité du football africain à l'échelle mondiale.

L'un des axes majeurs de cette modernisation concerne l'arbitrage. La VAR sera utilisée de manière systématique tout au long de la compétition, avec des infrastructures dédiées dans les stades et des arbitres formés aux dernières évolutions technologiques.

A cela s'ajoutent des outils d'assistance avancés permettant des décisions plus rapides et plus précises, gage de transparence et d'équité sportive.

Les neuf stades hôtes de la CAN Maroc-2025 incarnent pleinement cette montée en gamme technologique. Pensées comme de véritables enceintes intelligentes, ces infrastructures sont équipées de systèmes de vidéoprotection de nouvelle génération, d'écrans géants haute définition et d'une connectivité renforcée pour les médias et le public.

Une attention particulière a également été portée à l'installation, pour la première fois dans l'histoire de la CAN, de caméras dans les gradins, destinées à la fois à capter l'ambiance exceptionnelle des supporters africains et à renforcer la sécurité.

Ces dispositifs offrent une vision plus immersive des rencontres tout en facilitant la gestion des flux et la surveillance des tribunes.

La technologie joue également un rôle central dans l'expérience numérique des supporters. La billetterie dématérialisée, les applications mobiles dédiées, notamment l'application « Yalla », et les plateformes digitales de la CAF permettent aux fans de suivre la compétition en temps réel, d'accéder à des contenus exclusifs et d'interagir avec l'événement avant, pendant et après les matchs.

Cette stratégie digitale vise à rapprocher la CAN de son public, sur le continent comme à l'international.

Sur le plan audiovisuel, la CAN 2025 franchit un nouveau cap. La production télévisée, qui sera suivie dans les 54 pays africains et 30 européens, une première dans l'histoire, s'appuie sur des caméras haute résolution, des ralentis ultra-précis et des angles innovants, notamment grâce aux prises de vue depuis les tribunes.

Ces images, mêlant action sur le terrain et ferveur dans les gradins, contribuent à une narration plus dynamique et émotionnelle des matchs, renforçant l'attractivité du spectacle sportif.

La technologie est mise également au service de l'organisation globale de la compétition. Des plateformes numériques assurent la gestion des accréditations médias, la coordination logistique des équipes et le suivi des délégations, garantissant une organisation fluide et efficace.

A travers ces innovations, la CAN Maroc-2025 confirme l'ambition du Maroc et de la CAF de faire de cette édition une référence, où la technologie accompagne la passion du football africain et en sublime chaque instant.