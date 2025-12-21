Sénégal: Tournée économique - Les premières minutes de l'arrivée du président de la République en Casamance

À 7 heures, un climat frisquet enveloppe Cap Skirring. Il est accompagné d'un vent poussiéreux qui balaie les objets les plus frêles. La ville touristique vit et vibre, portée par l'activité économique. Enseignes commerciales, boutiques et marchés instaurent une ambiance pleine de charme. Jeunes, hommes et femmes, issus de différentes couches sociales, s'arrêtent un instant pour apprécier le cortège d'une vingtaine de véhicules venus accueillir le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à l'aéroport de cette ville du Sud.

À l'intérieur de la plateforme, un dispositif de jalonnement mène droit vers le tarmac. Agents aéroportuaires et forces de sécurité s'emploient aux derniers réglages. Sereins et méticuleux, ils installent un tapis rouge long d'une trentaine de mètres. À 9 h 24, le chef de l'État a été devancé sur les lieux par quelques-uns de ses proches collaborateurs, notamment le ministre des Forces armées, Birame Diop, et son collègue en charge de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, convoyés par un hélicoptère militaire.

C'est à 10 h 43 que le président de la République est arrivé, accompagné d'une forte délégation, marquant ainsi le début de sa tournée économique de cinq jours en Casamance, précisément dans les régions de Ziguinchor et de Sédhiou. Sa descente de l'avion, d'un pas décidé, a été ponctuée par l'exécution de l'hymne national par la fanfare, dans la plus grande solennité.

Sur le plan opérationnel, le chef de l'État est également accompagné du ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, du ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, du ministre de l'Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, du ministre de la Santé, Ibrahima Sy, ainsi que du ministre des Infrastructures, Dethie Fall.

La première étape de la tournée économique du président de la République est Ziguinchor. Il est prévu, à ce niveau, une visite de chantier à l'aéroport de Ziguinchor. Dans la soirée, Bassirou Diomaye Faye doit s'entretenir avec les élus locaux. Pour la journée de demain, dimanche 21 décembre, des visites de terrain et de chantiers sont programmées, notamment dans les domaines des infrastructures économiques et sociales, ainsi que des ouvrages à vocation agricole.