Sénégal: Offre ou cession de drogue - Le passager d'un taxi pris avec 35 cornets de yamba condamné à deux ans ferme

20 Décembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Tata Sane

Le tribunal de grande instance de Guédiawaye a condamné, ce vendredi 19 décembre 2025, B. Ndiaye à deux ans de prison ferme pour offre ou cession de chanvre indien.

Prévenu d'offre ou de cession de drogue, B. Ndiaye, 25 ans, a été arrêté début décembre 2025 alors qu'il se trouvait à bord d'un taxi-moto. Selon le procès-verbal de la police, à hauteur du rond-point de la Société industrielle de papeterie du Sénégal (SIPS), une fouille a permis de découvrir 35 cornets de chanvre indien dans ses poches. Conduit au commissariat de Pikine, il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 12 décembre.

Devant le juge des flagrants délits, le prévenu a nié les faits, affirmant : « J'étais dans un taxi lorsque des policiers m'ont interpellé avant de me conduire au commissariat. Ils m'accusent d'avoir par-devers moi des cornets de chanvre indien. » Le juge l'a confronté : « Comment des policiers peuvent-ils, par un simple coup de magie, arrêter votre taxi pour vous conduire au commissariat ? » B. Ndiaye n'a pas su répondre.

Le procureur a insisté sur la clarté des faits : « B. Ndiaye a reconnu les faits à l'enquête comme devant le procureur. C'est pourquoi je demande au tribunal de le déclarer coupable et de le condamner à deux ans ferme. »

La défense, Me Aly Ndiaye, a sollicité la clémence, évoquant un délinquant primaire ayant tiré les leçons de sa détention : « Je demande la relaxe pour mon client ; à défaut, vous lui ferez une application bienveillante de la loi. »

Le tribunal a rejeté cette requête et condamné B. Ndiaye à deux ans de prison ferme.

