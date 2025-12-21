Congo-Kinshasa: Recrudescence de braquages dans les territoires de Rutshuru et Masisi

Une série de braquages attribués à des groupes armés ont été enregistrés, ces deux derniers jours, les territoires de Rutshuru et Masisi (Nord-Kivu). Plusieurs civils, notamment des commerçants, des choristes et des responsables d'écoles, ont été victimes de ces attaques, selon des sources locales.

À Rutshuru, trois femmes vendeuses de poissons revenant de Vitshumbi, et voyageant à moto, ont été attaquées vendredi 19 décembre sur l'axe Rwindi-Kibirizi, en plein parc des Virunga. Elles ont perdu leurs marchandises, leur argent et leurs téléphones.