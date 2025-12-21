Congo-Kinshasa: Recrudescence de braquages dans les territoires de Rutshuru et Masisi

20 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une série de braquages attribués à des groupes armés ont été enregistrés, ces deux derniers jours, les territoires de Rutshuru et Masisi (Nord-Kivu). Plusieurs civils, notamment des commerçants, des choristes et des responsables d'écoles, ont été victimes de ces attaques, selon des sources locales.

À Rutshuru, trois femmes vendeuses de poissons revenant de Vitshumbi, et voyageant à moto, ont été attaquées vendredi 19 décembre sur l'axe Rwindi-Kibirizi, en plein parc des Virunga. Elles ont perdu leurs marchandises, leur argent et leurs téléphones.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.