Congo-Kinshasa: Le chef des Baviras appelle à l'aide pour les réfugiés congolais au Burundi

Romain Lenge, chef de la chefferie des Bavira (Sud-Kivu), a appelé vendredi 18 décembre à un soutien urgent pour les milliers de Congolais réfugiés au Burundi après la prise de la ville d'Uvira par la rébellion de l'AFC-M23.

Cette autorité coutumière s'est exprimée alors que des milliers de déplacés congolais vivant au Burundi se trouvent dans des conditions difficiles. Selon le maire adjoint d'Uvira, Kifara Kapenda, au moins quarante réfugiés congolais sont morts du choléra et de la malnutrition au camp de transit de Gatumba, au Burundi, en dix jours.

Ces personnes vulnérables n'ont bénéficié d'aucun appui humanitaire, a déploré Romain Lenge, appelant au soutien du gouvernement et des organisations humanitaires dans cette période difficile que traversent ses administrés :

« Je profite de cette occasion pour interpeller le gouvernement central afin qu'il intervienne rapidement pour sauver des vies humaines, surtout celles des réfugiés qui sont au camp (...) Je pense qu'on ne devrait pas se limiter aux paroles. Nous devons fournir des efforts pour arrêter cette situation. »

Il a par ailleurs invité ses administrés à l'unité et au soutien mutuel en cette période marquée par la crise socio-sécuritaire et humanitaire dans le territoire d'Uvira. « Nous devons être soudés, unis pour combattre l'ennemi, qui est le M23, soutenu par le gouvernement rwandais », a insisté le chef des Baviras.