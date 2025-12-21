Congo-Kinshasa: Accrochages entre FARDC et Mobondo à Kwamouth - Au moins 4 morts

Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont affronté, dans la nuit du jeudi à vendredi 19 décembre 2025, un groupe d'insurgés Mobondo au village Epumbulu, situé dans le territoire de Kwamouth (Maï-Ndombe). Le bilan provisoire fait état de quatre insurgés Mobondo tués et un combattant capturé vivant.

Les opérations de ratissage et de sécurisation se poursuivent dans la zone en vue de rétablir totalement l'ordre et d'empêcher toute résurgence de ces mouvements armés, a annoncé le capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des opérations Ngemba (Traduisez en français : paix).

Les FARDC rassurent la population civile que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour assurer sa protection, particulièrement en cette période de fin d'année, face aux exactions perpétrées par ces groupes armés, qui s'opposent aux efforts des pays dans cette partie du territoire national.