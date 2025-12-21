Ile Maurice: Une nouvelle plainte relance les mises en garde du régulateur financier

Une enseignante a récemment déposé une plainte auprès de la police, affirmant avoir perdu Rs 250 000 dans ce qu'elle pensait être une opportunité d'affaires prometteuse liée à une société internationale nommée QNET. Cette affaire, qui s'ajoute à une série de témoignages similaires, relance les alertes des autorités compétentes quant à la prudence à adopter face à ce type de propositions.

Selon les documents transmis aux enquêteurs, la plaignante aurait été approchée fin 2024 par une connaissance qui lui aurait proposé d'intégrer un projet professionnel associé à QNET, présenté comme une plateforme d'e-commerce et de marketing international. Séduite par un discours promettant un retour rapide sur investissement, elle aurait consenti à verser une somme importante après plusieurs rencontres et présentations. Après les transactions financières et la signature de documents, les premiers signaux d'alerte sont apparus plus tard lorsque la victime a découvert sur les réseaux sociaux des témoignages de personnes dénonçant des expériences similaires.

Cette affaire intervient alors que la Financial Services Commission (FSC) a à plusieurs reprises mis en garde le public contre les activités de QNET Ltd et ses affiliés. Dans une communication publiée le 6 novembre 2023, la FSC a alerté les investisseurs que QNET Ltd/ QI Group et toute personne ou groupe opérant sous ce nom ne sont ni autorisés, ni réglementés par ses services à Maurice.

Le régulateur avait souligné plusieurs signaux d'alarme, dont des promesses de rendements exceptionnellement élevés ou irréalistes en peu de temps ; des représentants insistant sur le recrutement de nouveaux participants pour générer des commissions ; une absence de transparence autour des soi-disant «plans d'investissement» ; ou encore une large utilisation des réseaux sociaux comme principal canal d'opération. Ces avertissements de la FSC visaient à rappeler au public qu'aucune licence locale ne couvre ce type d'opérations et à encourager toute personne approchée ou ayant déjà investi à contacter les autorités compétentes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette nouvelle plainte s'inscrit dans un contexte plus large. Dans une affaire distincte rapportée par l'express, un ingénieur de 29 ans a affirmé avoir été escroqué de Rs 250 000 dans un scénario presque identique, après avoir été convaincu de rejoindre QNET par un contact personnel. Là aussi, la FSC avait été citée pour ses mises en garde envers le public. Alors que les enquêteurs tentent d'établir les responsabilités et les liens éventuels entre les différents cas, les autorités rappellent une fois de plus la nécessité pour les citoyens de vérifier l'agrément des sociétés auprès de la FSC avant tout engagement financier.