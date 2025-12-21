Ile Maurice: Le président Gokhool accueille des enfants pour peindre des graines d'espoir

21 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Dev Ramkhelawon Dhanishta Tania

À l'occasion de Noël, le couple présidentiel a ouvert, hier, les jardins du Réduit à des enfants issus de différentes régions horizons de la République pour une matinée placée sous le signe de la créativité, du partage et de l'unité. L'édition 2025 s'est distinguée par une initiative inédite : une séance de peinture collective sur le thème Paint the Seeds of Hope, diverses activités ludiques et une distribution de cadeaux.

Cette activité du bureau du président a été organisée en collaboration avec le Comité pour la promotion de l'unité nationale (CPNU) et Roots Arts, entreprise artistique dirigée par Akshay Kumar Seebaluck. Pas moins de 14 ONG représentant l'ensemble de la République y ont pris part, avec des enfants de Rodrigues, d'Agaléga, de Chagos et des enfants en situation de handicap.

Le président de la République, Dharam Gokhool, a souligné pour les enfants l'importance d'innover tout en préservant la tradition. Il a rappelé que l'art constitue un puissant outil d'expression, d'autonomisation et de dialogue, capable de renforcer la cohésion nationale. Cette initiative a pleinement incarné l'esprit de la République arc-en-ciel, fidèle à sa devise «As One People, As One Nation», en faisant de l'art un vecteur d'unité, d'échange, d'inclusion et d'espoir.

